Independiente venció a la Academia y llegó a las semifinales del futsal de damas

El Rojo, que había perdido el primer cotejo, ganó los siguientes dos y accedió a la siguiente instancia. Secla, el otro club de la región, no pudo con All Boys y se quedó en el camino.

Independiente fue más efectivo que Racing y se quedó con la clasificación a las semifinales de los play-off en la máxima categoría del futsal femenino, por lo que buscará el título en la elite de la disciplina, algo que no sólo no podrá la Academia sino que tampoco Secla, el otro club que la región que alcanzó la llave previa, dado que tropezó con All Boys.