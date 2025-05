Jornada de concientización sobre pago de la cuota alimentaria

Cabe señalar que, según un informe elaborado en 2024 por UNICEF, el 68 por ciento de las madres no la reciben regularmente; que el 56 por ciento de las madres directamente no reciben la manutención cuando el padre no convive con sus hijos; y que del escaso número de mujeres que sí la perciben, un 24 por ciento considera que el monto no es suficiente para cubrir los gastos de sus hijos e hijas.

A partir de una iniciativa del Consejo Municipal de las Mujeres de Almirante Brown y en articulación con diversas áreas de la comuna, se desarrolló este encuentro en la Casa de la Cultura, durante el cual se conocieron los alcances de las leyes N° 15.513 y la N° 15.520, recientemente promulgadas, y los instrumentos judiciales, provinciales y municipales con los que se dispone para acceder a la obligación alimenticia. En ese marco, se articularon acciones para difundir la importancia de la obligatoriedad del pago en pos del bienestar de los niños y jóvenes.

Durante la actividad, que contó con la participación del intendente Mariano Cascallares, disertaron la jueza de Familia del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Belén Loguercio; el subsecretario comunal de Relaciones Judiciales, Leonardo Olivera; y la subsecretaria de Mujeres, Diversidad y Niñeces, Leda Quintana, quienes hicieron hincapié en la relevancia de las normativas que modernizan el proceso judicial y buscan reducir la cantidad de mujeres que no reciben los aportes para mantener y criar a sus hijos, una problemática que aflige a las madres y sobre todo vulnera los derechos básicos de cuidado de los menores.

En la oportunidad, el jefe comunal agradeció a quienes hicieron posible el desarrollo del encuentro particularmente a la doctora Loguercio que, además de vecina de Almirante Brown, es una referente como autoridad de la Unión de Magistrados y en todo lo que hace en materia de familia. Asimismo, destacó la importancia de que las dos leyes que "vienen a modernizar el marco normativo" necesario para que la justicia y los jueces de familia cuenten con estas nuevas herramientas, y también que "el poder legislativo esté a la altura de las circunstancias".

"Desde los Municipios también podemos acompañar y en Almirante Brown venimos trabajando con diversas medidas, entendiendo la relevancia de estas leyes, ya que es importante que estemos informados sobre la temática", expresó.

"Estos son buenos encuentros para ser difusores de todas las herramientas con la que contamos y poder -por ejemplo- revertir los porcentajes de incumplimiento de la cuota alimentaria de forma sensible. Todos como ciudadanos podemos hacer un aporte al respecto, y así seguir construyendo comunidad", finalizó el intendente.

Cabe señalar que la ley 15.513 simplifica y agiliza los procedimientos judiciales de la cuota alimentaria con la reducción de plazos para la contestación de oficios; la notificación al demandado mediante aplicaciones o plataformas de mensajería instantánea; además establece parámetros claros para calcular el monto de la cuota a través del índice de crianza del INDEC; y prevé el aumento de multas a quienes no asistan, sin justificación, a las audiencias.

Mientras que la ley 15.520 tiene como premisa garantizar el cumplimiento efectivo de las cuotas alimentarias, un derecho esencial de los menores que muchas veces no se respeta, afectando su calidad de vida. La normativa actualiza el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) posibilitando inscribir al deudor a partir del primer incumplimiento.

Participaron también de la jornada el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo de las Mujeres, Cristina Vilotta; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; su par de Seguridad y Prevención Ciudadana, Paula Eichel; entre otros.

Para consultas y asesoramiento, los vecinos pueden dirigirse de lunes a viernes, de 8 a 14, a la Subsecretaría de Relaciones Judiciales, ubicada en Italia 1415, Burzaco, o comunicarse a través de los teléfonos 5083-2197 o 5034-6200 (unternos 694 y 672).