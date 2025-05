Pellegrino y el balance positivo de Lanús en un semestre intenso

"El primer objetivo era rearmar al equipo después de las salidas de jugadores importantes. Queríamos armar un equipo, un plantel competitivo. El nivel fue de menos a más, y es una buena noticia de cara a lo que viene", señaló el DT.

Y resaltó: "Tenemos mucho para dar. Logramos solidez y confianza, además de buen juego. Todos los torneos son diferentes, estamos con vida en dos de ellos -en referencia a la grilla continental y la Copa Argentina-. Va a ser importante pensar en la tabla general en el semestre próximo".

Por lo pronto, dejó entrever su análisis sobre el compromiso que completó la tanda. "Suelen ser difíciles este tipo de partidos. Tuvimos intensidad y la intención de ganar el partido desde el inicio. Jugamos contra un equipo rápido, que allá también nos habían marcado en una jugada de salida, tienen jugadores potentes que te castigan en los pequeños desajustes", indicó.

Por lo pronto, mira de reojo a futuro y por eso perfila chances para refuerzos. "A principio de año teníamos una idea del plantel. Hubo algunas posiciones en donde me hubiese gustado tener otras posibilidades, también adelantarnos de cara al futuro. No es fácil elegir futbolistas en el mercado de pases. Tengo un conocimiento grande del plantel, de virtudes y defectos. Me quedo con la mentalidad que tiene este equipo", señaló.

Por otro lado, habló acerca las posibles salidas del equipo y opinó sobre Marcelino Moreno en particular, la gran figura del elenco, que está en el radar de varios conjuntos. "Me gustaría mantener la base del equipo que tenemos, a partir de ahí se puede construir. A veces, perdés jugadores que pasan años en poder reemplazarlos. No pasa por tener dinero, hay futbolistas irremplazables como es el caso de Marcelino. Mi deseo es tener el mejor equipo posible para Lanús", completó.