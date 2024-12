La alegría del goleador por su aporte para el ascenso del Milrayitas

"Es increíble. Por fin, después de tantas finales y tantos partidos complicados, que parecía que se nos iba, que se nos escapaba, hoy tenemos la recompensa de seguir insistiendo. Es una alegría tremenda para todos", afirmó, emocionado, el hombre que se estableció como una pieza vital para lograr la meta.

Es que con sus tantos se diseñó un itinerario superlativo, especialmente en el Apertura, cuando se logró el título para posicionarse rumbo a la final. Y allí, en ese juego decisivo, hubo un traspié a manos de Colegiales, pero el club de Lomas de Zamora no se amilanó y fue por la revancha, que llegó al recalar en el Reducido y después en el cotejo estelar con la institución proveniente del Federal A.

"La verdad que fue durísimo y también larguísimo. Llegamos a los 50 partidos, una locura, sinceramente. Lo terminamos de la mejor manera posible, y eso es lo que importa", indicó, en declaraciones a Tyc Sports.

Fue un 2024 arduo, con un ida y vuelta complejo que derivó en la chance para la satisfacción. Hubo que transitar una grilla con obstáculos, porque, más allá de los festejos del primer torneo de la competencia, en la segunda la realidad fue completamente opuesta y por eso incluso se dio la salida del DT Fernando Ruiz para que acceda al espacio en el banco de suplentes Leonardo Lemos, quien le dio la firma final para subir a la divisional superior.

En la final se dio el golpazo que le propinó el Tricolor de Munro y en la liguilla hubo que atravesar varios instantes que parecían imposibles de revertir pero se dieron, como los penales agónicos recientes con Argentinos de Quilmes en la Barranca o, aún más meritorio, el triunfo superlativo sobre Deportivo Armenio cuando se insinuaban nulas chances.

Y el último escalón fue en la provincia mediterránea, con un club de Santiago del Estero que llegaba con un envión notable pero que no pudo con los lomenses.

El goleador, finalmente, se refirió a los hinchas del Milrayitas. "Desde que he llegado al club y me he ganado el lugar la gente me ha querido más. Con los goles los he recompensado. Se lo recontra agradezco al pueblo de Lomas, que es inmenso. El cariño va a quedar para toda la vida", sentenció un hombre que no sabe aún su destino y que espera por novedades, aunque en la región confían en contar con sus servicios en 2025 en la segunda categoría del fútbol argentino.