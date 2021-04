La Matanza: el Hospital Paroissien con saturación de camas

La Matanza está próxima los 100 mil infectados desde el inicio de la pandemia: según los últimos datos del Ministerio de Salud provincial, suman 99.199: 5.811 más que una semana atrás y 908 más en 24 horas. Los fallecimientos totalizan 2.968, 72 más que 7 días atrás, y 8 en un día.

"La situación es muy complicada, hay un aumento exponencial", sostuvo en diálogo con POPULAR la doctora Valeria Carolina Bonetto, titular de la Asociación de Profesionales Universitarios Diego Paroissien (APUDIPA), seccional local de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). "Las camas del área crítica están ocupadas al ciento por ciento".

Reunión del Comité de Crisis

La médica pediatra reveló que el martes se reunió el Comité de Crisis del hospital, y se dispuso la suspensión de las cirugías programadas y de la atención en algunos consultorios, según la evaluación del jefe de cada área.

Bonetto detalló que el Paroissien cuenta con 7 camas de terapia intensiva polivalente, para atender a los pacientes "No Covid", y otras 15 camas para los afectados por la pandemia: 6 en lo que antes era la Unidad Coronaria y 9 en un sector de la nueva Guardia. "También hay 4 camas en el sector de shock room, pero como paso previo a que sean derivados a terapia", agregó, y puntualizó que "un paciente Covid está en terapia entre 15 y 21 días como mínimo".

Además, hay infectados por coronavirus "que no requieren respiradores en distintos sectores, con el correspondiente aislamiento".

Luego la profesional consignó que "se ven pacientes más jóvenes, de entre 40 y 50 años, mientras que el año pasado predominaban los mayores de 60 años".

Posteriormente Valeria Bonetto advirtió que "todos estamos muy cansados, y esto recién comienza, con las bajas temperaturas se agudizan las patologías respiratorias". Pero destacó que "el personal está en su mayoría vacunado, entrenado, y cuenta con todos los elementos de protección".

En tanto, el fuerte crecimiento de casos de coronavirus impacta en distintos sectores, como es el caso del Ferrocarril Belgrano Sur. Su gerente, Daniel Novoa, reveló a este medio que entre los trabajadores "tenemos 57 casos positivos y hay 150 aislados", y advirtió que si bien hasta ahora no ha afectado la prestación del servicio esa situación "puede ocurrir en algún momento".

Asimismo Novoa lamentó "la actitud de un grupo de 5 personas que cortó las vías dos días consecutivos reclamando subir a los trenes a vender, algo que no está permitido por no ser esenciales, complicando a miles de usuarios", ya que los servicios no circularon entre Sáenz y Tapiales; el martes, durante casi 3 horas. "Hicimos la denuncia ante la Justicia Federal y pedimos celeridad", afirmó.