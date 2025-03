Lanús: denuncian un aumento de las entraderas e inacción del Municipio

Los delincuentes muestran una actitud muy jugada y no tienen miramientos si sus víctimas son funcionarios públicos o no, como el caso de Gonzalo Escalante, director general de Gestión y Articulación Territorial.

La estadística la aportó el presidente de la Fundación Argentina Segura y vecino del partido, Fernando Cabrera, quien calificó de "preocupante" lo sucedido entre el sábado y el domingo pasado, al tiempo que planteó cambiar la forma de abordar la problemática por parte de las autoridades comunales.

Al respecto, explicó que "hubo un pico de entraderas, estamos hablando de seis en diferentes lugares de Lanús, algunas graves" y citó el caso de un ilícito ocurrido en Jujuy y Llavallol. Reveló que, cuando "tres tipos salían de robar en una casa, pasaban dos móviles municipales de seguridad, que no tienen por qué saber que son delincuentes, pero los tipos no movieron un pelo, se los ve en las filmaciones y se fueron lo más tranquilos que pudieron".

En ese sentido, consideró que es necesario "cambiar un poco el tema del paradigma de trabajo". "Este tipo de prevención no está funcionando para nada, no amedrenta, no asusta, hay que modificarlo", mencionó. Asimismo, analizó, mediante la observación de cámaras de vigilancia, que "no se llevaron grandes cosas", por lo que entendió que "así pasan desapercibidos para el monitoreo" y puntualizó que "no se vieron vehículos de apoyo".

"Casi siempre fueron tres personas, no son los mismos. Fueron en diferentes lugares con distintos horarios. Sí fueron todas este fin de semana y con el mismo tipo de modus operandi", arrojó y comparó: "Si miramos a los territorios vecinos, no está pasando ingresos a domicilio, no de esta manera, sí quizás durante vacaciones, pero esto es algo que se arraigó hace un año y no paró más".

En diálogo con Política del Sur, comentó que los vecinos denunciaron movimientos extraños en los días previos, al señalar que "durante la semana anterior a esto hubo un vehículo blanco denunciado en varias partes de Lanús, creo que era un Cronos, no estoy seguro, sin patente, fotografiando casas, una persona".

Luego nombró el caso de Gonzalo Escalante, director general de Gestión y Articulación Territorial, que fue "tiroteado en Remedios de Escalada: tiene un tiro en el tobillo, estuvo internado en el Hospital Evita". "En este momento, la inseguridad le ha tocado de cerca al intendente nuevamente, porque no es la primera vez. Espero que esta desgracia sirva para barajar y redirigir los recursos. Esto no es una tontería, esto es algo real, está pasando todo el tiempo, están subiendo los índices nuevamente", concluyó.