Las chicas de Talleres abren el Reducido y sueñan con dar el salto a la Primera B

El DT valora el desempeño de sus dirigidas y confía en avanzar en la liguilla, pero para que eso ocurra inicialmente habrá que despachar al Viaducto, también de notable campaña, en un emparejamiento que empieza a domicilio y concluye en la región. "Es un partido de 180 minutos, que va a estar abierto. Tenemos la chance de definir de local, donde nos hacemos muy fuertes y eso nos da confianza", indicó en diálogo con el portal Info al Sur.

Y agregó: "Hay que plantear el partido entendiendo que sirve no perder allá, pese a que no vamos a salir a tirarnos para atrás. Hay que ser inteligentes, pensando que el partido es abierto".

Con 37 unidades en su haber, el Albirrojo fue tercero en el certamen, sólo por detrás de Aldosivi, el campeón, que dio la vuelta olímpica de forma anticipada gracias a sus 47 puntos, y Estrella del Sur, que ostentó 40. En tanto, el Arse se quedó con 36 y Tigre 32, por lo que el diagrama del Reducido expone al Tallarín definiendo el pasaje a la final ante el Celeste y Rojo y al escolta haciendo lo propio con el Matador.

"Es una categoría muy pareja, con buenos rivales. De hecho, hasta la última fecha nunca se supo cómo se acomodaban todos por la notable paridad entre los que perseguían a Aldosivi", analizó.

Ya en lo particular de su equipo, resaltó su idea futbolística. "A mi me gusta el juego asociado, la posesión de la pelota y llegar de un arco al otro no tan directo. Hemos hecho buenas combinaciones gracias a un juego reducido, sabiendo los riesgos. Cuando sale, es un orgullo ver a las jugadoras que se preparan para eso".

Por lo pronto, ésta es la cuarta temporada para Alonso al frente de la plantilla femenina, más allá de también ser el kinesiólogo del elenco principal masculino. "Nosotros tuvimos la suerte de arrancar la actividad y siempre estuvimos peleando arriba en la tabla, siendo un equipo competitivo, que eso te da jugar una semis. Es lo que nos toca, estamos conformes y vamos a dar pelea", afirmó, ilusionado.

Pero, para llegar a este instante, se atravesó un itinerario complejo en los años previos. "Nosotros fuimos de a poco, entendiendo, conociendo la divisional, buscando alternativas, viendo que no es nada fácil armar una actividad así, porque lleva muchos gastos. La realidad es que muchas veces se dan viajes complejos al interior del país que los afrontamos nosotros", comentó.

Y explicó cómo se solventan esas inversiones. "Nosotros tenemos plantel de Primera AFA, Primera Liga (regional en la zona) y las juveniles de sub 16, sub 14 y sub 12. Salvo las de AFA, todas las demás son socias del club y pagan una cuota que va todo a una caja de fútbol femenino", resaltó.

Y siguió: "Además de eso, una o dos veces por año, dependiendo las demandas de la temporada, hacemos una rifa general, gigante. A su vez, en enero siempre tratamos de conseguir sponsors, que la mayoría son colaboradores, padrinos de la actividad, con negocios de la zona, que muchas veces lo que ocurre es que tienen a alguien conocida, una sobrina, una prima o una amiga, que se quieren meter en un club a jugar y nos da una mano".

Ahora, todo ese acompañamiento se hace vital, y la expectativa es total. Pero primero habrá que festejar contra Arsenal y luego con quien toque en la final, para así sí, hacer delirar a todo Remedios de Escalada.