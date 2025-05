Leonardo Lemos: "Vamos a intentar ser protagonistas ante Almagro"

"Hicimos buenos partidos como visitantes. Contra Atlanta Quilmes y San Miguel podríamos haber sumado. Nos falta aprovechar las situaciones para manejar mejor los partidos", afirmó Lemos , destacando que el Milrayitas ha mostrado buen juego fuera del Gallardón, pero necesita ser más efectivo para capitalizar resultados.

Este sábado, el conjunto de Lomas visitará a Almagro, un equipo que está en alza. "Desde el cambio de técnico sumaron siete de nueve y llegan con la moral alta. Nosotros vamos a intentar manejar la pelota, presionar bien y ser protagonistas", anticipó el DT, dejando en claro que buscarán imponer condiciones desde el inicio.

Sin embargo, el plantel no atraviesa un momento libre de preocupaciones. Nazareno Fernández Colombo sufrió un golpe durante el último partido que generó alarma. "Se golpeó a los dos minutos del segundo tiempo pero siguió jugando por inercia. No estábamos al tanto de lo que le pasaba. Al final del partido dijo que no recordaba algunas cosas y ahí comenzaron los estudios", explicó Lemos sobre la situación del lateral izquierdo.

Además, el entrenador se refirió a la baja sensible de Gabriel Cañete, quien se había consolidado en el equipo pero ahora debe salir por lesión. "Gaby se había metido bien en el equipo y ahora le toca salir por lesión. Entró Arce que venía con molestias. Veremos cómo evolucionan para definir el equipo", expresó, dejando abierta la incógnita sobre el once inicial.

A pesar de mantenerse en la cuarta posición, a ocho puntos del líder, Lemos prefiere no adelantarse y enfocarse en el próximo desafío. "La idea es ir partido a partido y tratar de sumar. Más adelante veremos para qué parte de la tabla estamos en condiciones de competir", aseguró, mostrando cautela respecto a las aspiraciones del equipo en el torneo.

Con estas palabras, Lemos deja en claro que el Milrayitas tiene objetivos claros pero mantiene los pies sobre la tierra. Frente a Almagro, el equipo deberá demostrar carácter y eficacia para seguir escalando posiciones en la tabla.