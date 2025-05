López se mostró "feliz por lo grupal" en un Temperley en recuperación

Pudo festejar desde los doce pasos, en el primer tiempo, en un arco que siempre tiene un bajo porcentaje de gol. Por eso, López contó cómo visualizó el partido antes de salir al campo. "Estaba en el vestuario escuchando música y visualizando el juego, algo que Yaggy (el entrenador) nos pide mucho. Justo estaba pensando en un penal, y por suerte hoy se me dio todo. Incluso le dije a mis compañeros que íbamos a cerrar el partido 3-0, y también se cumplió", relató en Locos por Temperley.

Respecto al momento del penal, López reveló que decidió mantener su estilo sin dejarse influenciar por las indicaciones externas. "Adrián me gritaba que pateara al medio porque (el ex jugador de Temperley Jorge) Scolari le marcaba al arquero hacia dónde iba a ir, pero no escuché a nadie. Decidí patearlo al palo que había visualizado desde el principio. Estoy contento por el gol, pero siempre estoy más feliz por lo grupal porque merecíamos este triunfo y lo necesitábamos para cerrar esta primera ronda de local con una victoria", destacó.

Además, reconoció que los números históricos son algo que valora con el tiempo. "Son cifras que te acercan a esa tabla de goleadores históricos, pero en el momento no te das cuenta porque estás concentrado en lo grupal. Después, cuando estás con la familia descansando, ves las cosas y ahí te das cuenta. Estoy muy agradecido, pero hoy elijo quedarme con lo colectivo porque necesitamos llevar a Temperley lo más alto posible", expresó.

Consultado sobre las críticas al estilo de juego del equipo, López defendió el desempeño del plantel. "Por momentos, incluso ganando 2 a 0, se escuchaban murmullos de que nos tirábamos atrás, pero el rival también juega. Ellos intentan con sus armas porque están peleando abajo, no tienen la presión que tenemos nosotros. Nosotros, ganando 2 a 0, intentamos mantener la pelota, aunque no se nos dio porque ellos también imponen su juego. Más allá de eso, creo que fuimos justos merecedores de la victoria. También lo demostró Yaggy en el vestuario, se lo vio muy contento, y esto sirve para lo que viene", analizó.

Para cerrar, López resaltó la fortaleza del grupo y la ambición compartida por alcanzar los objetivos. "Lo fui a buscar a Yaggy en el festejo porque antes del partido le había dicho que iba a hacer un gol, y él también me dijo que me veía bien. Creo que eso demuestra la unión que hay dentro del grupo. Tenemos un gran plantel y un gran grupo. Después, el fútbol es impredecible, pero este equipo siempre se va a entregar al máximo en cualquier ámbito. No necesitamos demostrar nada porque sabemos cuáles son nuestras convicciones y estamos todos con la ambición de llevar a Temperley lo más alto posible", concluyó.

Con este triunfo, Temperley cierra la primera rueda de local con una victoria clave y ahora enfoca su atención en los próximos desafíos, comenzando por el duelo ante Chicago.