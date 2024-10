Los Búhos regresaron a su casa y por poco no ganaron

Se trató de un partido peleado, con mucha paridad, que tuvo a Medicina al frente en el inicio por 3-0 con un penal. Sin embargo, la UNLaM lo dio vuelta con un try de Marcos Ruberto para poner el partido 5-3 ya que la conversión no fue efectiva. La visita respondió enseguida con un try y la respectiva conversión para el 10-5. No había espacio para que alguno de los dos se escapara en el tanteador. Así fue que Cristian Coronel puso el partido 10-8 con un penal antes del descanso.

La UNLaM mostró su mejor cara en el arranque del segundo tiempo, lapso en el que pasó adelante en el marcador con un penal acertado a la H por Cristian Coronel.

Parecía que el dueño de casa se llevaba el partido en la cancha de la calle La Paz, pero a falta de cinco minutos para el epílogo, UBA Medicina llegó al ingoal y con la conversión, pasó al frente por 17-11, que se terminó consumando.

La UNLaM jugó su primer partido como local luego de que le suspendieran la cancha por no tener el cerco perimetral. Las obras se llevaron a cabo y la luz verde llegó. Por ello, para la ocasión la cancha fue decorada con los colores de la universidad, las banderas del equipo, globos, banderines y las remeras antiguas de Los Búhos.