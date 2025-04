Losada y el balance positivo de la paridad del Granate en su choque en Brasil

Y sumó: "Nos vamos con la espinita de un empate más, creo que en el semestre igualamos mucho y el equipo está preparado para ganar porque tenemos jerarquía".

Además, el portero hizo un análisis de lo que fue el desempeño en el país vecino. "Cuesta un poco juntar pases o ser más eficaces arriba o terminar mejor las jugadas, eso es una cuestión del técnico que tenemos que ver en la semana. Corregimos errores, después hacemos otros y así los empates siguen sumando. Queríamos ganar, pero nos costó. No perdimos y mantuvimos el arco en cero que es difícil en el fútbol actual", comentó, a modo de balance.

Aún así, puso en consideración el trajín de los compromisos, que incluyó recientemente el clásico con Banfield en la Fortaleza de Cabrero y Guidi. "Venimos de una seguidilla importante pero no es excusa. Tenemos que estar preparados para ese desgaste. Lamentablemente jugamos cada tres o cuatro días y el cuerpo pasa factura. Sin embargo, estamos listos porque si no, no podríamos competir a este nivel. Tenemos que pulir un par de cosas para andar mejor", sostuvo.