Mariano Acosta, de cara a un nuevo clásico

El estandarte del Tricolor aseveró que el duelo contra los Verdeamarillos puede ser un gran envión para el Acosta y especificó que el camino es positivo, en diálogo con este medio: "Estamos laburando mucho para que las cosas que queremos sucedan, el año pasado nos vimos en una situación difícil de afrontar con cambios en el cuerpo técnico a mitad de año. No dejamos de esforzarnos tanto dentro como fuera de la cancha para empezar a hacer el camino que queríamos como equipo".

Sobre su desempeño, indicó: "Personalmente es un año que al principio me tocó laburar la paciencia, ya que previo al inicio del torneo tuve una lesión que me mantuvo afuera. Busqué medirme a nivel personal y no encontré mejor lugar que el Acosta para poder lograrlo. Tenemos un plantel súper completo que entrena hasta el cansancio, por eso siento que tenemos posibilidades de pelear lo que queremos y de lograr los objetivos".