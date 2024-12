Martín Otero participó en la última fecha del Campeonato Bonaerense de Motociclismo

"Nunca había corrido en la posta de San Nicolás y tampoco hice los entrenamientos del viernes, por lo tanto me costó bastante encontrar el punto del trazado, pero gracias al equipo me adapté y en la final nos fue bien, aunque podríamos haber terminado más adelante, dado que la Honda Twister funcionó perfecto y el Otero Racing nos dejó las condiciones excelentes para un rendimiento a la altura del circuito", destacó el ex Turismo pista en diálogo con este medio.

Para el equipo de su primo era la primera vez en preparación de motos en FEBOM, ya que Otero Racing sobresale por su labor en las picadas y en el automovilismo zonal, por lo tanto fue un doble desafío familiar: "Hacía mucho tiempo que yo no corría y era la primera vez que mi primo preparaba una moto de alta competencia, así que a los dos nos salió muy bien la carrera en San Nicolás".

El año próximo, Martín Otero tiene miras de hacer gran parte del calendario de FEBOM, con el mismo equipo y además comenzar la temporada en marzo en Olavarría, trazado que le sienta bien.