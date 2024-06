Martín Otero volvió a competir en una carrera de Moto 3 del Superbike

Otero fue con buenas expectativas a San Nicolás, más allá del circuito desconocido para él, por lo que decidió tomar sus propias decisiones cuando salió a pista: "Traté de no ver nada para ir crudo en serio y ver qué reacción tenía. El autódromo es de una gran categoría, excelente, y no me puedo quejar de mi desempeño el sábado, que terminé 15° y en la final del domingo finalicé 11°. Vinieron mis sobrinos, mis hermanos y mis hijos, despuntamos el vicio con algo superlativo", la pasamos muy bien".

En diálogo con este medio, el quilmeño Otero señaló que sintió que de verdad volvió a correr y al respecto agregó: "Respecto de la carrera de Olavarría, esta fue mucho mejor, estoy muy conforme con mi nivel. No he hecho entrenamientos, sino que trato de mantenerme por mi cuenta, a lo único que aspiro es medirme con pilotos de renombre y vasta experiencia".