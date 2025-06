Más de 1500 alumnos realizaron la promesa de lealtad a la bandera en Vicente López

La intendenta del partido, Soledad Martínez, acompañó a los chicos en el acto donde les tomó juramento frente a sus familias, docentes y las autoridades municipales. “Es un día muy importante para todos los chicos del cuarto grado. La promesa del día a la bandera. Cientos de chicos de escuelas provinciales, parroquiales, privadas, públicas, que nos reunimos acá en Tecnópolis para poder tomarles la promesa a la bandera. Contenta de acompañar a cada familia de Vicente López en este día tan importante” destacó al respecto.

El Día de la Bandera se celebra en Argentina cada 20 de junio en conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, prócer de la independencia y creador de la bandera nacional. La fecha fue establecida oficialmente en 1938 y busca rendir homenaje a uno de los símbolos más importantes del país.

En este sentido, cada año en dicha fecha, los alumnos de cuarto grado en las escuelas de todo el país realizan la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera. Se trata de un acto simbólico donde los niños refuerzan su compromiso con los valores de la patria, prometiendo respetar, defender y amar a la bandera argentina. De esta forma, se fortalece su identidad y su formación como ciudadanos.

Durante el festejo, estuvo presente la banda de la Fuerza Aérea, quienes interpretaron el Himno Bacional y la canción Aurora. Además, se realizó el traspaso de la bandera benemérita, la cual fue donada al municipio en el año 1937, y en 1943 se estableció que debía ser rotada por las escuelas provinciales.

Para finalizar, Soledad Martínez se refirió a la importancia de seguir invirtiendo en educación pública. “Los intendentes podemos hacer muchísimo por la educación. No me canso de decirlo. No solamente cuestiones de infraestructura. Podemos también trabajar en qué aprenden los chicos, en cómo aprenden, en qué comen en las escuelas. Son muchas las cosas que podemos hacer. Y también acompañarnos en estos días importantes, no solo para ellos, sino para el país”.