Más de 4 mil violaciones en los últimos 12 meses

El relevamiento toma como punto de referencia los casos que investiga la justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal con jurisdicción en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, más las causas penales de los tribunales de Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, San Martín, San Isidro, Morón y Moreno y las causas de los distintos tribunales del interior del país, con el apoyo del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que recolecta información sobre los hechos delictuosos registrados por las fuerzas policiales, las fuerzas federales de seguridad y otras entidades oficiales de recepción de denuncias en todo el territorio del país.

"La República Argentina no sale de su asombro luego de la terrible violación sexual perpetrada por dos jugadores de rugby de la Selección Nacional de Francia. Se trata de Oscar Jégou (20) y Hugo Auradou (21), que no solo violaron hasta la extenuación a una joven en Mendoza sino que también la golpearon, la mordieron e incluso la ahorcaron con la práctica francesa de la ‘petit morte’; es decir apretarle a una mujer el cuello para que no pueda respirar y de esa manera que al borde de la pérdida de conocimiento pueda tener un placer más intenso. Sin embargo, esta práctica famosa en Paris, sólo es admisible en relaciones consensuadas. Piénsese por un momento en dos hombres corpulentos de más de 1,90 y 100 kilos de peso que atacan a una chica que apenas roza los 50 kilos, la violan, la muerden, la golpean y ahorcan. No solo es violación, es homicidio en grado de tentativa porque esa chica hoy está viva de puro milagro", dijo Javier Miglino, abogado experto en Derechos Humanos y Protección de la Niñez.

"La chica tiene un fuerte hematoma en la cara producto de una trompada, hematomas en el cuello, en el mentón, en sus pechos, en las piernas, en la espalda; la han mordido, arañado, ahorcado; con un nivel de salvajismo que solamente presentan las víctimas mortales de violación; por lo que nos parece atinado hablar de violación y de homicidio en grado de tentativa, con una pena de entre 30 y 40 años de prisión", dijo Miglino.

En otro hecho, la semana pasada fue detenido un violador de menores en el porteño barrio de Recoleta. El detenido es peruano y está procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Desde hace algunos meses Prefectura Naval realizaba el seguimiento de sus actividades y le pusieron fin a una causa que comenzó con tres allanamientos en departamentos en Recoleta, qué él mismo regenteaba y donde explotaba sexualmente a mujeres, "lo que nos indica que estamos no solo ante un depredador sexual si no ante una verdadera banda de criminales sexuales y de Trata de Personas y todo en pleno barrio de Recoleta", dijo Miglino.

En tanto, días atrás, el tres veces gobernador de Tucumán, José Alperovich, fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina y ex asesora por nueve hechos ocurridos entre 2017 y 2018, tanto en Buenos Aires como en la provincia norteña.

El juez Ramos Padilla, a cargo del Tribunal Oral Criminal 29 acreditó al menos varios hechos de tentativa y "otros 6 sucesos de violencia sexual agravado por haber sido con acceso carnal". La violencia sexual es un fenómeno amplio y complejo que afecta a las mujeres en forma desproporcionada. La Ley 26.485 considera que es un tipo específico de violencia contra las mujeres definiéndola como "cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres", explicó Miglino.