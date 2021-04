Medidas más duras en Tigre: prohíben circular en parques o centros comerciales

Por este motivo, el municipio endureció las medidas de control de la circulación y prohibió las actividades en parques y centros comerciales. Se trata de restricciones que se corresponden con la cantidad de contagios y casos activos. El cierre total se extenderá durante 15 días.

Embed Con el objetivo de reducir los contagios de COVID-19 en Tigre, se aplicarán a partir de mañana nuevas medidas que contemplan el cierre de plazas públicas, polideportivos, el Puerto de Frutos y centros comerciales a cielo abierto.



Mediante un comunicado, se informó: "Con un decreto firmado por el intendente Julio Zamora, se dispuso el cierre de plazas públicas, polideportivos, el Puerto de Frutos y los centros comerciales a cielo abierto. La medida entrará en vigor este martes 27 de abril a medianoche, y tendrá vigencia durante 15 días. Se busca reducir la circulación, mitigar el efecto epidemiológico provocado por la segunda ola de coronavirus y evitar una posible saturación del sistema sanitario local".

"El partido de Tigre superó los 30.000 contagios hasta el momento y registra más de 700 muertes por Covid-19. Por otra parte, el factor RO –potencial de propagación que tiene un virus–, se encuentra en 1.06. Si el número de reproducción es mayor que 1, cada persona infectada transmite la enfermedad, al menos, a una persona más. De esta manera es como se propaga el virus", agregaron.

image.png Informe del 26/04 sobre los casos observados de Covid-19 en el municipio de Tigre

"Las medidas impulsadas por el gobierno local se suman a las de carácter provincial que ya se encuentran en vigencia: restricciones durante la madrugada –de 20:00 a 06:00– para actividades que no sean esenciales ni productivas; y la limitación de reuniones familiares y sociales a un máximo de 10 personas", sostienen desde el municipio que encabeza Julio Zamora.

"No tenemos camas de terapia y sacar a los pacientes de Tigre es un parto. El 55% de los pacientes que tenemos es de obras sociales o prepagas, a los que no les encuentran lugar", afirmaba hace unos días Julio Zamora, al explicar el motivo de la decisión de restringir la circulación. "No hay una sola cama de terapia intensiva disponible en el sector público y privado del municipio", relataba dramáticamente Julio Zamora.