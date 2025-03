Mientras busca nuevo entrenador, Almirante afrontará un clásico

Fabián Nardozza dejó de ser el DT tras el empate ante Chaco For Ever. Con la conducción de Rodrigo Alonso y Miguel Benítez, el aurinegro recibirá a Nueva Chicago.

Como suele suceder o dicho de otro modo, como es natural en el fútbol, el técnico es el que desfila cuando los resultados no aparecen. Una vez este axioma instalado desde hace un largo tiempo se cobró el trabajo de un entrenador. Esta vez le tocó a Fabián Nardozza , quien dejó de ser el técnico aurinegro luego del gris empate 0-0 de Almirante Brown contra Chaco For Ever.