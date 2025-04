Misa en la Catedral de Quilmes por el fallecimiento del Papa

La jornada del lunes amaneció con la inesperada confirmación del deceso de Jorge Mario Bergoglio, quien se mostró públicamente el domingo en la misa de Pascuas en el balcón de la basílica de San Pedro. 35 mil fieles dijeron presente y allí el Sumo Pontífice sostuvo que “no puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás”.

Frente a la triste noticia de su fallecimiento, la Diócesis de Quilmes, a la cual Francisco le tenía un particular aprecio, lanzó un comunicado a través de sus redes sociales y convocó a los feligreses para una misa por la tarde en la Iglesia Catedral del distrito. La misma iniciará a las 19 en Rivadavia al 355 y se espera una amplia convocatoria. Así lo expresaron en el sentido texto.

“Damos gracias a Dios por su ministerio como padre de todos y como testigo de la alegría del Evangelio de Jesús. Su Pascua es la Pascua de Cristo el Señor: ‘morimos con El, resucitamos con El’. Querido Francisco, junto a Jesús y María, acompañanos en nuestro caminar. La Diócesis de Quilmes te agradece tus palabras y tu cercanía de pastor y amigo de los pobres”, indicaron.

El último acercamiento que Bergoglio tuvo con la Diócesis fue en enero de este año, a través de un video por la celebración de los 50 años de creación. Allí se lo pudo notar bien y fue previo al período de 38 días en el cual estuvo internado por una grave neumonía.

“Me gusta eso que la Iglesia de Quilmes anuncie la alegría del Evangelio; lindo modo de festejar 50 años. Parece que fuera ayer, me acuerdo. Esa Diócesis que con tanto coraje, que fue adelante, difícil por la configuración de gente que tiene, pero una Diócesis creativa. Siempre me impresionó eso: no tuvo miedo a los cambios y de enfrentarse a la realidad tal como es. Los felicito por estos 50 años. Ah, y por favor, no se olviden de rezar por mí, pero recen a favor, no en contra”, sostuvo entre risas.