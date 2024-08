Nicolás Pini Aldana, entre los diez primeros en la última fecha del TC Platense

Pini Aldana indicó que no se sintió pleno por el desempeño recientemente en La Plata y pone sus fichas en la próxima carrera, que será el 6 y 7 de septiembre en el mismo circuito, por lo tanto analizó aquellas aristas a mejorar, que lo preocuparon durante la pasada jornada: "En la clasificación me cuidé de no cometer ningún exceso, porque estaban muy complicadas las banquinas y en la primera final veníamos bien, pero un roce sin intención me dejó afuera de carrera a poco del final. Luego, en la segunda, por esquivar un choque me fui afuera, pero pude reponerme y finalicé entre los diez. De todas maneras estoy muy feliz con el funcionamiento del auto y del motor, lo cual acompaña el gran presente de mi compañero de equipo Aníbal Ernst y la estructura en general".