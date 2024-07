Parisi: "Quilmes está para pelear el ascenso"

Por rival, escenario y presente, el 4 a 0 en San Martín es uno de los mejores partidos del Cervecero este año, en un momento exacto que lo invita a soñar con seguir en la lucha y alimentar el deseo de regresar a Primera División. "Quilmes está para pelear el ascenso, estar bien arriba y si no se puede jugar el Reducido pero hay que buscarlo de cualquier manera", remarcó el delantero.

El cambio de timón con la nueva conducción de Sergio Rondina, de a poco empieza a surgir efectos, con un golpe anímico importante y en la búsqueda de recuperar su mejor versión: "Después de tanto insistir, así se nos fueron dando los goles y los resultados, por lo que estoy feliz por el grupo que está manteniendo el mismo nivel que por ejemplo tuvimos en el partido anterior contra Estudiantes de Buenos Aires".

En relación al flamante director técnico, el Toro contó que lo eligió como el responsable de los penales y sumó: "Nos dijo que hagamos las cosas como la venimos haciendo que en algún momento se iba a dar. Obvio que nos dio las armas que él tiene pero nos dio también tranquilidad que el arco se iba a abrir y nos llevamos tres puntos muy importantes"

"Me quedo con el segundo gol, aunque me la lleve un poco de suerte y enganché para poder abrir el pie y meterla en el segundo palo. En el primer tiempo tuve una similar pero no pudio entrar", contó el hombre con pasado en el Matador de Caseros.

A su vez, contó entre chistes una situación anecdótica: "Es la primera vez que hago un hat trick y no me quisieron dar la pelota. La fui a buscar pero el árbitro me dijo que no. Pero bueno, no pasa nada; estoy contento porque se ganó".