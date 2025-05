Kicillof y Ferraresi inauguraron un centro sanitario y obras en una escuela secundaria

En el primer establecimiento, denominado Centro Municipal de Cuidado Familiar y Comunitario Alejandro Collia, presentaron sus instalaciones que beneficiarán a más de 65 mil vecinos, quienes podrán acceder a consultorios médico, odontológico, ginecológico, obstétrico, de enfermería y vacunatorio.

La inversión conjunta de la Provincia y el Municipio fue de 1238 millones de pesos. Además, para el funcionamiento de este centro el aporte anual municipal en recursos será de 400 millones de pesos.

Al respecto, Kicillof destacó: "Ferraresi me sorprende todos los días. Es un orgullo el trabajo del Municipio de Avellaneda en viviendas e infraestructura". "Gobernamos distinto, tenemos otras prioridades y tomamos otros caminos. Mientras Milei vacía la salud pública como pasa en el Garrahan, acá en Avellaneda tenemos tres centros más en construcción", subrayó.

En tanto, Ferraresi sostuvo: "El gobierno nacional tiene una mirada sarcástica sobre los problemas de la comunidad". "Nos fuimos de la OMS", ejemplificó y señaló: "Todos los días nos oponemos a Milei gobernando distinto".

Por su parte, el ex ministro de Salud de la Provincia y actual secretario de Salud Pública de La Matanza, Collia, presente en la ceremonia se mostró "emocionado por este reconocimiento" y detalló que el CAPS "cuida la salud para evitar llegar a la complejidad del hospital".

El acto contó con la participación del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el titular de la cartera Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y la secretaria de Salud local, Virginia Algañaraz.

Seguidamente, estuvieron en Pitágoras 1450 para inaugurar obras en la EES N° 12 República de Colombia. Con un financiamiento provincial y municipal de 784.133.866 pesos, la ampliación significó una planta alta, ocho aulas, SUM, reacondicionamiento del patio, una nueva sala de Informática, dependencias administrativas, la puesta en valor de la fachada y trabajos de pintura en aulas y pasillos.

Allí, con la presencia de su director Fabián Crespo, también se firmó un acta de obra para la refacción del Hospital Presidente Perón por 2500 millones de pesos.

El mandatario bonaerense destacó: "Este gobierno cree que cada uno tiene que arreglarse solo. La libertad que proponen es sólo para los que tienen el bolsillo lleno". "No hay libertad real sin justicia social y eso debemos discutir en septiembre en las elecciones provinciales. Hagamos una provincia y una Argentina mejor", alentó.

"Gracias Axel por estar siempre en decisiones e inversiones para que los pibes tengan mejores oportunidades", expresó Ferraresi luego de recorrer las instalaciones en compañía del director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, la secretaria de Educación, Claudia Colaso; y la directora de la escuela, Emilia Garófalo.

Finalmente, en el Parque La Estación se realizó una charla con el Consejo de Juventudes de Avellaneda Construyendo el futuro, un espacio formado por estudiantes de escuelas públicas y privadas del municipio que promueve la participación de los jóvenes en la elaboración de políticas públicas aportando ideas para la ciudad, promoviendo el diálogo y el pensamiento crítico.

En esta primera edición, participan alrededor de 35 escuelas. En marzo, tras un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Juventud local y el Consejo Escolar, la propuesta fue aprobada por el Concejo Deliberante.

"Quiero felicitar a Jorge por el laburo que están haciendo con las juventudes. Esto no existe en la Provincia vamos a ver cómo hacemos para exportarlo", sostuvo Kicillof. "Quieren instalar que los jóvenes no participan de la realidad y que no se preocupan y esto demuestra todo lo contrario", cerró.