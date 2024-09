Plaini: "Se tomó una gran decisión con la llegada de Lemos"

El presidente de Los Andes, Omar Plaini, explicó cómo se gestó la salida de Ruiz y la posterior llegada de Lemos: "Fue muy difícil tomar esta clase de decisiones luego de haber salido campeón de un torneo. Hubo una excelente relación de mi parte con Fernando Ruiz que se sostuvo durante bastante tiempo hasta que se presentó esta situación de incomodidad en cuanto a los resultados. El socio e hincha de Los Andes se impacientaba con la situación y no quedó otra que tomar esta decisión. Para mí, destituirlo fue algo doloroso porque me gusta plantear los procesos a largo plazo, como lo he hecho desde el ámbito dirigencial con varios proyectos. Sin embargo, ustedes saben cómo es el fútbol, con los resultados, la pasión excede a cualquier tipo de razón".

Plaini también se refirió a la elección de Lemos como nuevo entrenador, y en diálogo con Deportes del Sur remarcó: "Nos inclinamos con un DT como Leonardo Lemos que cuenta con pergaminos. Es un entrenador que tiene un ascenso en la espalda y que conoce la categoría. Nuestra primera opción era Fabián Nardozza, pero al no tener una respuesta positiva de su parte, tuvimos que recurrir a otras opciones, pero sin perder el foco de que había que traer un técnico con experiencia. Tenemos muchos jugadores importantes lesionados, eso nos preocupa. Queremos determinar cuántos de esos futbolistas vamos a tener disponibles para las finales o incluso antes. Apuntamos a que se tomó una gran decisión con la llegada de Lemos".

El presidente también envió un mensaje a los hinchas de Los Andes, conscientes de la expectativa que genera la final por el ascenso: "El simpatizante de Los Andes tiene que saber que yo quiero lo mejor para el club. Si tenemos 4-5 profesionales para hacerse cargo del cuerpo técnico, nosotros vamos a apuntar al que mejor corresponde con lo que necesitamos, por eso es importante tener un club ordenado. A mí jamás me van a escuchar insultar a algún trabajador de esta institución, ni siquiera al contrario. Soy muy respetuoso de la profesión y del talento. Soñamos todos con poder cumplir con el objetivo. Nunca fue mi idea usar a Los Andes como un trampolín político. Sólo quiero lo mejor para el club y poder lograr el ansiado ascenso".

Así, Leonardo Lemos asume el desafío de levantar anímicamente a un equipo que viene de sufrir cuatro derrotas consecutivas y que, en los últimos cinco partidos, no ha logrado marcar un solo gol. El debut de Lemos será clave no solo para reencauzar al equipo en el torneo, sino también para comenzar a preparar al grupo de cara a la gran final que definirá su futuro en la categoría.