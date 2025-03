La impactante foto retro de Yanina Latorre y Wanda Nara juntas

“En algún momento nos quisimos”, escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda, en América TV, en su cuenta de X, junto a una foto tomada hace más de una década. La imagen corresponde al 10 de diciembre de 2013, cuando ambas compartieron una salida a un exclusivo restaurante de la Costanera, donde meses atrás tuvo lugar el tenso encuentro entre la actual novia de L-Gante y la China Suárez.

image.png

“Festejando con @wanditanara en Gardiner”, decía aquel primer tuit de Yanina, que ahora volvió a salir a la luz como parte de un recuerdo no tan inocente. Al margen del paso del tiempo, en la postal se la ve muy distintas y sin los retoques estéticos que se fueron haciendo durante los últimos años.

Elba Marcovecchio denunció a Wanda Nara

En los últimos días, Wanda Nara apuntó contra las abogadas de Mauro Icardi y lanzó una fuerte acusación contra Elba Marcovecchio en la red social X, donde la llegó a tildar de "chorra".

"Y en estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave. Pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber… Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer", escribió la conductora.

En diálogo con Mujeres Argentinas, la abogada confirmó que denunciará a Wanda Nara por estas expresiones que calificó de "injuriantes, amenazantes y hasta lindando lo mafioso".

Embed

"Si tenés algo que contar, contalo. No amenaces, contalo. ¿Qué puede saber ella de nuestra vida o de nuestra familia? Nada. Ni mi familia ni yo vamos a soportar una injuria más. Es bajo y violento, ella que dice que fue víctima de violencia, está ejerciendo lo mismo contra mí, atentando contra mi honor, mi dignidad, mi honor profesional y personal y no lo voy a tolerar", manifestó Marcovecchio.