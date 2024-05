Quilmeño afortunado: ganó 36 millones de pesos en la Quiniela Plus

Cada vez que alguien saca un pozo ostentoso en un juego de azar hay expectativa por saber de quién se trata y todos quien dar con el lugar en el cual salió. Muchos se sorprenden y más cuando se trata de un vecino que solo apostando 200 pesos, se lleva una cifra espectacular que le puede llegar a cambiar la vida o ayudarlo a cumplir muchísimas metas. De todos modos, en este tipo de casos y por cuestiones de seguridad, es muy complejo que trascienda la identidad del mismo o que dicha persona quiera que se conozca su nombre, aunque todos creen que vive en las cercanías del mismo barrio.

La noticia se hizo pública en la mañana del miércoles, aunque ya en las últimas horas del martes se pudo constatar la boleta de los números acertados, con el sorteo de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires nocturna. En sintonía y con mucha fe de poder obtener el jugoso monto de dinero, el vecino quilmeño eligió el 10, 12, 20, 45, 49, 59, 63 y 64. Así las cosas, se llevó la grata sorpresa de que todos ellos dieron en el clavo y, entre miles y miles de apostadores, él fue el que sacó la grande.

En total, a su bolsillo llegarán 36.755.684,66 millones de pesos. Cabe destacar que dentro del mencionado juego hay varias modalidades con diversas cantidades monetarias que van aumentando según pasan los sorteos. El primero de ellos es el Plus, el segundo el Súper Plus y el último, el que sacó el vecino, llamado Chance Plus. Hace poco, el principal llegó a un monto récord, pero fue obtenido en otra localidad. “La Quiniela Plus sigue demostrando ser el juego que entrega más premios a sus seguidores, ofreciendo pozos millonarios”, anunciaron desde la entidad.

La agencia de lotería que vendió el billete está ubicada en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Fornabaio, en el barrio de los monoblocks. De hecho, creen que el sujeto que lo obtuvo vive por allí, aunque no tienen precisión de su identidad. Muchos de los que se hacen millonarios de esta manera, eligen el anonimato por cuestiones de seguridad y prefieren mantener la calma cuando se corre la bola.

Es importante resaltar que, semanas atrás, en Berazategui sacaron 516.400.000 de pesos y 1.079.000.000 de pesos respectivamente en el Quini 6, en agencias del centro del distrito y en Ranelagh. En tanto, hace no mucho, en Bernal, en las cercanías de la IAPI, un hombre consiguió 150 millones de pesos en el mismo juego.