Quilmes se mueve en el mercado de pases

De la mano de las prácticas, de los trabajos separados por líneas y de los aspectos que el cuerpo técnico quiere corregir, también llegó la hora de las altas y las bajas para un Cervecero que necesita más hacer memoria que otra cosa.

El primero en firmar sería Kalinski, una de las caras conocidas. El volante central surgido desde el predio de Alsina y Lora llegará proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero. A sus 37 años, el medio centro santiagueño quiere tener continuidad y en el ferroviario no lograba los minutos que deseaba. Pese a que tras su arribo en 2022 sumó en la mayor parte de los encuentros, tanto en la Copa de la Liga como en Copa Argentina casi no tuvo minutos y en todo 2024 jugó apenas cuatro partidos.

En el caso de González, el tucumano llega con ganas de volver a ser sinónimo de gol. El ex San Martín de Tucumán arriba proveniente de Deportes Tolima, donde no tuvo los resultados esperados. El centro delantero arribó al conjunto colombiano en 2023, luego de haber marcado 21 goles en 44 partidos junto a Deportivo Madryn. Sin embargo, junto a Los Pijaos no pudo replicar esos números y en la pasada temporada apenas sumó algunos minutos y convirtió solo dos goles.

Se trata de algo más que una apuesta, sino que es un jugador que, recuperado, es una carta de gol asegurada para un Franco que sabe que el último empujón a la red es algo que les está costando.

En la columna de las bajas, Abascia se presentaba casi como una lógica salida. Es que el defensor prácticamente no jugó y sus pretensiones son tener presencia dentro de las canchas en un lugar donde sea más tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Aun no tiene club de destino, pero con el Cervecero ya firmó la rescisión.