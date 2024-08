Rolón palpitó el duelo entre Agropecuario y Talleres

Se viene un duelo duro, pero que puede ayudarlo a despegar del fondo. De los últimos cinco partidos, El Sojero ganó uno, empató dos y perdió los otros dos. En su reducto viene de imponerse por 2 a 1 ante San Miguel en un encuentro muy parejo. Recientemente, en su visita a Quilmes, cayó por la mínima. Por su parte, Talleres viene de igualar 1 a 1 con Brown de Madryn en un partido en el que mereció más. Respecto del presente de sus dirigidos, el DT relató: "Desde lo anímico estamos bien y muy metidos, sabemos que nos jugamos cosas muy importantes y que tenemos la oportunidad de fin de semana tras fin de semana de poner a Talleres más arriba de lo que esta".

Además, remarcó: "El análisis es similar al que ya sabemos, hay que cerrar los partidos cuando tenemos el resultado a favor, nos ha pasado, no es la primera vez. Tenemos que corregir y mejorar para que no nos vuela a pasar. En un partido donde prácticamente no nos habían pateado al arco, en la única que nos llegaron tuvieron la fortuna de meterla. Duele, pero tenemos la convicción de que hay seguir trabajando de cara al final".

Finalmente, en diálogo con Solo Ascenso, expresó: "Todos los partidos son distintos, creo que con Banfield nos enfrentamos a un rival que tenía la obligación y se hacen partidos más abiertos. Por ahí venís a jugar con Madryn y se hace más cerrado. No es para poner excusas, pero el campo de juego no ayudó en nuestra localía porque nosotros somos un equipo que le gusta jugar y había que dividir mucho. Talleres no cambia, siempre intenta jugar y va a seguir intentándolo".