Ronconi palpita el desafío en los Juegos Olímpicos

"No hay que ser ansiosos, sino disfrutar, pero no es fácil por todas las cosas que llevamos en nuestra mochila. Eso hay que trabajarlo para que la ansiedad no nos gane, y que no no saque de foco, que es lo más importante", afirmó el DT, que pretende evitar inconvenientes y consolidar una preparación estable de la mano de lo más experimentados para resguardar a los jóvenes.

En ese sentido, resaltó que hay que ir paso a paso y "entrenar, que es la clave para mantenerse enfocados". "Practicar mucho nos mantiene atentos desde el principio", sentenció. Y añadió: "Después habrá detalles finitos que hay que tener en cuenta en los diferentes partidos".

Y entonces, ¿cuál será el derrotero? "Estamos para jugar un partidazo contra Australia, que es nuestro debut. No nos podemos desviar de eso, porque sino perdemos", comentó, en declaraciones a Depor TV.

La premisa del conductor es no saltear metas. El primer escollo es la entidad oceánica, una de las más fuertes de la disciplina en la rama masculina, por lo que será trascendental concretar un resultado satisfactorio y así allanar el camino que posibilite la clasificación a la siguiente instancia. "Las expectativas son altas pero hay que pensar en el primer partido", remarcó.

El debut de los Leones será el sábado 27 de este mes, enfrentando a los australianos desde las 8.15, hora nacional, mientras que el segundo encuentro será el lunes 29 contra India a las 7:45. 24 horas después el elenco albiceleste se medirá con Nueva Zelanda a las 12, y el cuarto partido de la fase de grupos será contra Irlanda el jueves 1 de agosto a las 8.15. Finalmente, el viernes 2 se cerrará la tanda enfrentando a Bélgica a las 12.30, en un partido especial, porque los europeos son vigentes campeones mundiales y aquellos a los que se superó en Río de Janeiro para obtener la medalla de oro en 2016.