Sebastián Chaine se ilusiona con pelear por el ascenso con Lanús

La ilusión del pivote de 37 años es ascender a la Liga Nacional, objetivo que ya cumplió hace más de una década, en sus inicios con la pelota naranja, integrando una nómina que empezaba a diseñar una campaña superlativa que duró un puñado de temporadas de la mano del entrenador Silvio Santander y con Nicolás Laprovittola como principal figura.

Hoy, más aplomado, el barbudo quiere repetir la fórmula de la mano de Sebastián Saborido y con un elenco que ya estuvo cerca de dar el salto a la elite hace pocos meses, cuando finalmente quedó eliminado en las semifinales de la Conferencia Sur a manos de Villa Mitre de Bahía Blanca.

"Todos los años siempre hablo con la gente del club para tratar de estar. Ahora hicimos un esfuerzo grande los dos para que se pueda dar, porque los dos teníamos muchas ganas de que yo esté en el club y el club tenerme", comentó.

Y agregó: "Es más especial que los años anteriores esta chance, porque ya me voy poniendo un poco más viejo y siempre dije que me gustaría estar los últimos años de mi carrera en Lanús".

En tanto, valoró la chance que se le presenta en una entidad que lo cobijó en varias ocasiones y con la que disputó certámenes en distintas divisionales. "Si bien debuté en Boca, empecé a jugar, a tener rodaje como profesional, en Lanús. Y siempre se me viene un recuerdo desde la Liga B, desde el TNA, que ascendimos esa temporada, de la Liga Nacional, el Federal. Son muchas cosas en distintas categorías y para mí el club es importante, formé mi familia acá", comentó.

Ahora, proveniente de Zárate, intentará ser una pieza elemental del equipo para hilvanar triunfos que deriven en la gloria. "Obvio que uno siempre se prepara para ganar, para tratar de conseguir lo máximo. Así que estoy muy enfocado hoy en estar a punto físicamente para que el torneo nos muestre para qué estamos, pero con la idea de aspirar a lo máximo", indicó.

Y, en sintonía, resaltó la confección de un elenco con muchos nombres de jerarquía que se añaden a jóvenes que supieron ya asentarse en el máximo nivel. "El armado me gusta, siento que hay un equipo completo con varios jugadores polifuncionales y algunos que tenemos roles definidos", sostuvo.

Y añadió: "Creo que tenemos un equipo largo con nuestros U23 ya con experiencia en el torneo, así que hay que confiar. Hay versatilidad, hay tiro, hay juego interior, hay jugadores intensos para defender, así que espero que nos podamos acoplar para ser competitivos".

Por último, puntualizó en su vínculo con el DT, que lo llamó y él no dudó. "La forma de jugar de Seba me gusta. La verdad que los dos años que no estuve en el club vi mucho Lanús y el técnico lo hizo jugar bien, con mucha dinámica, donde todos tocaban la pelota. A la hora de venir, sabiendo que estaba él y sabiendo cómo juega el equipo, fue más fácil tomar la decisión", cerró.