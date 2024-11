Sigue la conmoción en Tristán Suárez por la trágica muerte de Franco Pardal

La entidad de la región entró en profundo pesar y tristeza por la dolorosa y abrupta partida, al chocar contra la vereda mientras circulaba en las cercanías de las vías de la Línea General Roca (LGR) en Monte Grande. Tenía sólo 20 años y una gran expectativa en continuar en el elenco Lechero.

Es por ello que, con la mira en 2025, a Tristán se le hará difícil reemplazar al protagonista, ya que era único en su puesto, medía 1,89 y se caracterizaba por el buen juego aéreo y anulación de jugadas, lo cual lo distinguió en Reserva, donde fue figura. Sus compañeros lo consideraban como "una torre fuerte".

Pardal era hijo de Atilio, ex jugador del club, muy querido por el hincha de Tristán y había debutado en abril de este año contra Quilmes. Siempre se sintió identificado con Suárez y lo consideraba su casa: "Mi viejo jugó acá en el año 1997 y me bancó toda mi vida, es una persona fenomenal, tanto él como mi familia, mi hermano, mi vieja y mi novia, quienes me alentaron mucho a jugar en este club, se sintieron felices cuando me quedé", había señalado.