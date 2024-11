Temperley comienza a reestructurar su plantel

Entre los que se despiden, Da Campo utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje emotivo de agradecimiento al club, sus compañeros y la hinchada. "Fue un año lleno de emociones, con muchas alegrías y también frustraciones, que el fútbol también se trata de eso", escribió el mediocampista, quien continuará su carrera en Sport Boys de Perú.

Por otro lado, el futuro del cuerpo técnico será clave para definir la planificación de la temporada 2025. Jorge Colas, responsable del Departamento de Fútbol en la próxima gestión, explicó: "Todavía no puedo confirmar nada porque hay muchas cosas en las que no se puede avanzar. El traspaso de gestión es el 9 de diciembre, y no podemos pasar por encima de quienes hoy están a cargo del club".

La elección del próximo entrenador será fundamental para armar el nuevo plantel y determinar la pretemporada. Según detalló Colas, entre las opciones que se evalúan están Córdoba, Entre Ríos y Los Cardales como posibles destinos para los trabajos de preparación.

Con la salida de varios nombres importantes y la necesidad de tomar decisiones estratégicas en lo futbolístico, Temperley inicia una etapa de reestructuración mientras aguarda por la asunción de las nuevas autoridades.