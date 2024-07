Temperley regresó a las prácticas y piensa en Chaco For Ever

Poco dejó el encuentro ante Defensores de Belgrano. Es cierto que el rival juega y el Celeste no pasó calores la fecha pasada, pero recién sobre el final se vio un equipo con ansias de ganar el partido. Ahora, con Chaco For Ever en la mira, el conjunto dirigido por Walter Perazzo volvió a los trabajos en Turdera y espera por la evolución de los que están en la enfermería.