Tras el empate en el clásico, Almirante visitará a Estudiantes de Buenos Aires

La continuidad no le tiene reservado nada simple al equipo de Fabián Nardozza, porque el domingo a las 19.05 (por TV) irá a Caseros para visitar a Estudiantes de Buenos Aires, en el marco de la segunda fecha, bajo el arbitraje de Fabrizio Llobet.

El clásico dejó elementos de análisis de un lado y del otro para Nardozza. El arranque resultó inconexo para Almirante, tanto que quedó en desventaja 0-1, pero lo positivo estuvo en la reacción. Es que el complemento fue más y por intermedio de Pomelo Vera, llegó al empate merecido en un Fragata Sarmiento, que desbordó de gente y de pasión aurinegra.

“Queríamos arrancar con una victoria para nuestra gente, pero no se pudo”, se lamentó el Gurí Diego García. Asimismo, el volante mirasol hizo hincapié en aquellos ribetes que Almirante exhibió como puntos altos. “Hicimos un partido inteligente, pero cuando mejor estábamos, recibimos un gol de pelota parada”, indicó el capitán, quien a continuación sostuvo: “Luego el equipo mostró carácter y así el segundo tiempo fue todo nuestro. Por eso, el empate era lo mínimo que merecíamos, aunque hicimos muchos méritos para quedarnos con los tres puntos”.

Por ello, el empate no fue lo mejor para el elenco matancero, pero tampoco estuvo tan mal. Es que “los clásicos se ganan, pero si no se pueden ganar, no hay que perderlos”.

En otro sentido, el entrenador aurinegro no podrá contar con Natán Acosta para ir a Caseros, ya que fue expulsado (en la misma acción con Jonathan Berón de la visita) ante Morón.