Tristán Suárez recuperó la memoria

El elenco de José María Martínez logró una victoria fundamental luego de cinco duelos sin ganar, pero aún así mantiene una campaña prometedora: lleva 4 triunfos, 5 empates y 2 derrotas, con 17 puntos sumados hasta ahora, por lo tanto irá al choque en Floresta frente a All Boys con confianza tras despachar en el 20 de Octubre al elenco marplatense.

El duelo frente a All Boys se jugará el lunes 28 de abril a las 21 en el estadio Islas Malvinas, por lo que el entrenador tiene suficiente tiempo para preparar el once del Lechero, que podría ser el mismo que venció a Alvarado, pero con ajustes en el sistema táctico, ya que el dueño de casa tiene un juego bastante particular y el Lechero va por otros tres puntos.