Un lanusense que combina sus pasiones por lo retro, los videojuegos y el amor por su ciudad

"Soy de Lanús y como buen descendiente de italianos, soy muy nostálgico. La ciudad tiene ese encanto que le daban las familias de antes y empecé a recapitular todo lo que me daba recuerdos y Play Again Argentina surge de de esa añoranza, por lo que ya estoy buscando material de Lanús de los 80 y 90 para poder compartirlo, fue la mejor época", soltó emocionado en dialogo con este medio.

El interés de Galesser por mostrar lo que hizo felices a los niños y a la gente de los 90's surgió de su propia infancia en Lanús y de todo lo que los niños de la región han conocido en ese momento y así lo plasmó en Instagram con sus reels y posteos sobre Shopping Sur, Ekono y los comienzos de Alto Avellaneda: "Play Again surge desde la nostalgia. Desde 2012 empecé a sentir nostalgia por lo que viví en mi infancia y adolescencia, recuerdo que ese año hice un canje y conseguí una PlayStation 1. Cuando la volví a tener en mis manos y la encendí, no hubo vuelta atrás. A partir de ahí, comencé a conseguir todo lo que me daba nostalgia, principalmente videojuegos, pero más adelante también me incliné por las películas en formato VHS, revistas y algunos juguetes de estas épocas".

El hombre de 40 años también fue una parte importante para que se geste el regreso temporal de Magic Kids a You Tube, dado que la mayoría del contenido de su canal y de su cuenta de Instagram se refiere al histórico canal infantil: "En 2023 creé la cuenta, con la idea de compartir mi colección de videojuegos, pero una cosa llevó a la otra y como también me da mucha nostalgia la televisión de esa época, las publicidades, la televisión en general y los programas que hablaran de consolas, como Nivel X, entonces se me ocurrió compartirlos con todos los que fuimos niños en los 90".

Galesser manifestó que "la repercusión fue muy rápida y, últimamente, la gente de Lanús está muy activa en la página" y sobre los recuerdos del supermercado de Gerli manifestó: "Mucha gente comentó con nostalgia. Mis amigos se sorprendieron cuando se enteraron de que yo era quien subía esos vídeos que tanto les gustaban. Como lo hago por distracción, nunca se los mencioné a nadie, así que cuando lo descubrieron, no podían creerlo. Hace varios años trabajo desde casa, lo cual me permitió manejar mis horarios y desarrollar mi amor por lo retro, plasmándolo en las redes, no pensé que en tan sólo un año iban a ser miles de seguidores y ese ida y vuelta con los usuarios".

Para el joven lanusense los recuerdos en su barrio fueron el disparador para hacer contenido con Play Again Argentina y mostrarle a las nuevas generaciones también lo lindo de la infancia retro: "Jugaba a la pelota con mis amigos, mientras los vecinos tomaban mate en la vereda, esperando que pasara el heladero con su motito tocando la bocina. ¡Fue una época maravillosa! más aún con mis días en la Escuela Número 21 de Lanús"