Un video complica a la influencer que atropelló y mató a un motociclista

Tras la difusión de las imágenes, la jueza Marcela Garmendia ordenó este viernes la detención de la joven de 20 años.

Las imágenes, tomadas por las cámaras municipales, muestran el recorrido que realizó la influencer antes de atropellar a Rubén Armand. El video complica a la joven por qué se cree que corrían una picada con otro auto.

La filmación registrada por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) tomó a Alvite transitando por el centro de la ciudad de La Plata, en inmediaciones a la Plaza Moreno, a bordo de un Volkswagen Gol Trend.

Así venía pisteando "la Toretto" el 12 de abril antes de llevarse puesto y matar a un motociclista en 13 y 532. La Justicia intenta identificar al conductor del coche oscuro.

La joven circulaba a alta velocidad e iba por detrás de un vehículo de color negro y en otros transitaban a la par. De esta forma, se los vio cruzando al mismo tiempo el semáforo en rojo de la esquina de la Avenida 13 y la calle 38.

El video sigue hasta llegar a la intersección de las avenidas 13 y 532, donde embistió al motociclista. La víctima, que conducía su moto Bajaj Boxer, salió despedida a gran velocidad y golpeó su cuerpo contra el asfalto.

Desde el COM, perteneciente a la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia del municipio, dieron aviso a la Policía Bonaerense y al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). Si bien llegaron rápidamente al lugar del accidente, los paramédicos no lograron salvar la vida del motociclista, quien murió en el lugar.

En principio, la influencer había sido imputada por el delito de homicidio culposo, que prevé una pena de seis meses a cinco años de prisión.

De todos modos, a casi dos semanas del incidente fatal, la fiscalía resolvió endilgarle a la conductora el delito de homicidio simple con dolo eventual. Mientras que pidió su detención al Juzgado de Garantías que interviene en la causa.