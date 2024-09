Vecinos de Lanús, en alerta por una nueva modalidad delictiva

Precisamente, los residentes en Monte Chingolo son los que decidieron advertir al resto de la población de la aparición de tres individuos que gritan para solicitar auxilio, bajo la premisa de abusar de las buenas intenciones de la gente. No lo hacen en cualquier momento del día, sino que entre la noche y la madrugada para usufructuar el hecho de que los frentistas duermen a esas horas.

Lo hicieron mediante un video compartido en redes sociales, grabado por una cámara de vigilancia del barrio, en la que muestran a los hombres corriendo por la calle Corvalán entre Alvar Núñez y Alvear, en plena simulación: uno de ellos finge ser víctima de la sustracción de sus objetos personales, mientras que los otros se suman a la farsa para perseguir al inexistente delincuente.

Dentro de puesta en escena, comienzan a tocar timbres, golpear puertas y a gritar con la finalidad de aprovecharse de un buen samaritano. Sin embargo, el dispositivo de filmación también delató que se conocen entre sí. Los miembros de la comunidad afirmaron que protagonizan las actuaciones “regularmente” con la esperanza de que alguien caiga.

Al respecto, María, una vecina, en declaraciones a la prensa, informó que “te golpean la puerta a las 3 o 4 de la madrugada y te piden ayuda, a una vecina se lo hicieron”. "Ella se despertó con los gritos, no entendió lo que pasaba, pero no les abrió”, mencionó. La mujer expresó que “te agarran dormido, siempre de madrugada y no entendés lo que está pasando”. Y cerró: “Te golpean la puerta con una desesperación que no sabés si es alguien que conocés”.