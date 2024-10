Zielinski apuntó contra Espinoza tras la derrota en Rosario

En conferencia de prensa, Zielinski señaló que esa decisión fue el punto de inflexión del encuentro: "Hubo un antes y un después de esa jugada. No vi penal, estaba dentro del área chica. Espinoza ya había cobrado algo similar en otro partido, pero esto fue diferente. Me parece que el arquero sólo quiso protegerse. No creo que haya cambiado el reglamento, ¿no?". A pesar de su disgusto, Zielinski intentó mantener la mesura en sus declaraciones.

El penal convertido por Newell's cambió el curso del partido, complicando aún más la situación de Lanús, que lleva ocho partidos sin ganar en el torneo y ve cómo se le alejan las posibilidades de clasificar a las copas internacionales del próximo año. A pesar de este contexto negativo, el entrenador destacó el rendimiento de su equipo en el Coloso del Parque y afirmó que merecieron llevarse los tres puntos. "Fuimos muy superiores durante todo el partido, siempre dominamos. Pero no lo pudimos resolver a pesar de abrir el marcador", explicó Zielinski.

El DT también lamentó que, tras el empate de Newell's, su equipo se viera superado nuevamente: "Nos hacen ese gol y después ese zapatazo. No teníamos inconvenientes hasta ese momento. Nos está costando convertir, generamos varias jugadas claras pero no las concretamos. Intentamos refrescar al equipo con algunos cambios, pero no alcanzó", concluyó.