Bustos, dos veces marcado por la celeste y blanca

Es uno de los proyectos más interesantes que tiene el Criollo y, de a poco, su nombre empieza a sonar en todas las canchas del ascenso. Aunque estaba claro que podría llegar al convocatoria, la sorpresa llegó de la mano de sus colaboradores en La Barranca. "Me enteré una tarde que me llamó el entrenador de arqueros (El Gato Bustos), un gran profesional, y me comunicó que iba a estar convocado. Me alegré muchísimo y le conté a la familia", comentó el golero.

Además, relató: "Llegué en 2022 con 16 años directamente a la Reserva del club. Yo venía de Gimnasia de La Plata, me integraron re bien gracias a Dios y desde ahí empezó mi estadía en el club. Estuve dos años en Reserva y este 2024 pude ser parte del plantel de primera".

Finalmente, en diálogo con Solo Ascenso, dio un panorama de su presente, su preparación y lo que desea: "Mis objetivos en mi carrera son ser jugador profesional, poder atajar algún día en Primera División y seguir en la selección para sumar experiencias. Miro mucho fútbol en general, pero el ejemplo del día a día son Alejo Tello, Manuel Peralta Salinas y Germán Cheppi. Ellos son los que me van marcando cosas y poder mejorarlas. Están todo el tiempo aconsejándome y eso lo valoro mucho".