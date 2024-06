El presidente de los Bomberos de Quilmes advirtió que los subsidios del Estado "no alcanzan"

El cuerpo bomberil del distrito está presente en cada siniestro que requiere su presencia. De ese modo, le extienden una ayuda fundamental a los vecinos, ya sea en incendios, caídas, pérdidas de mascotas, accidentes en los que se ven involucrados vehículos y trenes y muchísimos otros problemas. Sin embargo, no cuentan con los fondos necesarios para lograr una estabilidad al 100 por ciento. Así lo contó la máxima autoridad de la división quilmeña en diálogo con los medios.

“Hoy económicamente el cuartel está estable, obviamente con el contexto del país no podemos hacer muchas cosas porque el 90 por ciento del equipo que usamos es importado, los materiales, el autobomba… los subsidios son muy bajos y, si bien nos viene bien, no nos alcanza, por eso tenemos que generar recursos propios, como el alquiler del salón por ejemplo, además de las rifas, como la que vamos a largar el 1° de julio en la que todos pueden colaborar”, indicó Pavón.

Además, consideró que son los últimos en los que piensan las autoridades y que también realizan actividades respecto a la seguridad de las calles, motivos por los cuales deberían estar contados dentro del presupuesto.

Por otro lado, dijo que las grandes marcas deberían intervenir y relacionarse, teniendo en cuenta que el distrito tiene muchas de renombre.

“Hay que hacer hincapié en las empresas grandes de la ciudad para que colaboren, con quienes quiero reunirme pero no estoy teniendo suerte… creo que hay empresas que podrían tendernos una mano”, explicó el presidente de los Bomberos. Y agregó respecto a lo obtenido en el último tiempo: “Hoy por suerte se logró que los Bomberos no paguen más la luz y vamos a dejar de pagar el gas. Parece mentira pero es muy importante, como lo es el pedido de no pagar más el IVA, que nos ahorraría muchísimo dinero”.

Por último, sostuvo que se trata de una profesión muy valiosa para la sociedad y activa en las calles quilmeñas. Es por ello que cuentan con los vecinos del distrito para las futuras actividades. Las mismas serán difundidas a través de las redes sociales, donde están trabajando mucho, y en su futura página web.

“Bomberos es todo: es ser solidario, pensar en el otro. Es algo que te nace de adentro porque ante cualquier llamado dejás todo y salís a dar respuesta, que no sabes como te va a salir pero que le vas a poner todo para que el trabajo salga con éxito, que es cuidarse uno mismo también, estar capacitado para en segundos evaluar la situación de un rescate por ejemplo”, puntualizó Pavón.