Fuerte crecimiento de pacientes que dejaron de recibir insumos y medicamentos gratuitos

Se trata de la Asociación Civil Hablemos de Autismo en Quilmes Red Federal, que contabilizó unos diez casos por semana de personas que llegan angustiadas en búsqueda de alguna salida para ayudar a sus seres queridos.

En diálogo con este medio, la presidenta de la institución, Karina Mariel Castagnola, calificó a la situación de “difícil” y remarcó que “no nos vamos a salvar solos, tratamos de abrazar a todos los que podamos”.

Castagnola señaló los “recortes y vulneración de derechos básicos que perjudican a este colectivo, como el aumento irrisorio de pensiones no contributivas, la falta de entrega de medicamentos o la distribución de insumos como pañales”.

“Antes, una persona con obra social podía retirar sin problemas esas cosas cuando no tenía dinero para comprar, pero ahora no. Y si llegan, la cantidad es totalmente insuficiente, no alcanza para toda la población”, mencionó.

En este sentido, remarcó que “para poder realizar el reclamo, decidimos atender esas necesidades en nuestra sede, al dar respuesta a través de una abogada que orienta, asesora y actúa en las mencionadas circunstancias”.

Luego, enumeró: “900 familias que pasan por lo mismo, abordamos los casos con la letrada y también con nuestros conocimientos y experiencias. Nos llegan diez consultas por semana”. “Mientras tanto, entregamos donaciones que las mismas familias hacen”, agregó.

La Asociación Civil Hablemos de Autismo en Quilmes Red Federal funciona los martes en Rodolfo López 1240, aunque los interesados pueden escribir en cualquier momento del día al número de Whastapp 11-4078-1364.

Este martes, en Quilmes, se efectuará una jornada especial en el Museo del Transporte, ubicado en Laprida 2200. Incluirá actividades artísticas, culturales, radio abierta y asesoramiento. “Será un encuentro austero”, adelantó Castagnola.

Asimismo, en Berazategui, en el mismo día, se iluminarán de azul (símbolo de los Trastornos del Espectro Autista) distintos espacios emblemáticos del distrito.