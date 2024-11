Ramírez confía en Quilmes para el cruce con Nueva Chicago

Ramírez también habló sobre la presión que pueden sentir los jugadores más jóvenes y cómo los referentes del plantel intentan alivianar esa carga para que puedan disfrutar del momento. "La ansiedad juega, la tensión juega mucho. Entonces nosotros tratamos de darle esa tranquilidad a los más chicos, decirles que la responsabilidad es nuestra, que ellos disfruten", comentó. "Obviamente con profesionalismo, pero la responsabilidad es nuestra, de los más grandes, y que ellos puedan disfrutarlo. Es un orgullo para nosotros que estén haciendo como lo están haciendo", remarcó en Solo Ascenso.

El mediocampista expresó su ilusión de lograr el ascenso, destacando el esfuerzo colectivo que han realizado durante toda la temporada. "Yo me encuentro muy bien y con el sueño, la ilusión... y no solo eso, viene acompañado de un gran trabajo de todo el grupo para llegar hasta el final", aseguró. "Por qué no soñar con el ascenso, pero bueno, hay que ir paso a paso, ahora tenemos una batalla de 180 minutos que esperemos pasarla y creo que estamos bien. Tengo el sueño de coronar con este gran equipo", aseguró.

Finalmente, Ramírez elogió la constancia y el apoyo incondicional de la hinchada de Quilmes, con la que esperan contar para enfrentar este desafío. "No nos sorprende el hincha de Quilmes porque hemos pasado momentos buenos, momentos malos, y siempre estuvo acompañando", expresó, y cerró: "Nosotros queremos dentro de la cancha devolverle todo eso, que se sientan identificados y que todos juntos podamos dar pelea. Necesitamos de ellos, que sigan acompañando como siempre".