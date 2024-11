Una de cal y otra de arena para Morena Moix en la nueva fecha del Play Off de la Fórmula 1100 Bonaerense

La joven de 17 años había logrado el segundo lugar en la primera de las finales y la Pole Position, pero fue desclasificada por exceso verbal y fue sancionada con la exclusión de ambas finales y con retiro de puntos.

En la primera final, terminó con el triunfo del binomio Díaz-Díaz y en la segunda se impuso Mariano Morini.

En cuanto a Moix, la niña ahora es segunda del certamen, pero a una fecha del epílogo del Play Off espera mejorar su imagen, al punto que se disculpó por lo sucedido y quiere recuperar el liderazgo: "Fui excluida por discutir con mi papá y un piloto, esto demuestra que tengo que seguir dando todo para estar bien adelante, a pesar de los conflictos. Me encuentro segunda en el Play Off, a ocho puntos de la cima y voy por todo en la última jornada, a recuperar lo que tanto me costó en todo el año".