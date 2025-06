Magadan: "Quilmes no resiste estar tercero ni cuarto en la tabla"

"Nosotros ahora tenemos que buscar algún que otro jugador dentro del mercado de pases que entienda que Quilmes tiene presión y no resiste estar tercero ni cuarto en la tabla. Tenemos que empezar a crecer de a poco", lanzó Magadan, marcando el camino que intentará seguir la institución en el próximo mercado.

Además, explicó: "Es un mercado corto, por eso hay un equipo de la secretaría técnica que viene trabajando en ese aspecto". La intención del club es reforzarse con nombres puntuales que lleguen con el conocimiento del peso que implica vestir la camiseta de Quilmes.

"No estamos para nada conformes con esta primera parte del campeonato. Cada uno desde su lugar deberá desdoblar esfuerzos para empezar a mirar la tabla más desde arriba", agregó, con un tono claro de inconformidad por el rendimiento deportivo.

En cuanto al análisis de lo futbolístico, el máximo dirigente fue directo con Mirada Cervecera: "Jugando como hoy vamos a encontrar mejores resultados con respecto a otros partidos dónde no lo ganamos y era merecido no ganarlos".

Y completó: "De los 17 partidos que jugó solamente mereció perder dos (Atlanta y Maipú). Hay tres partidos que vos los perdiste que no los mereciste perder (Ferro, Almagro y San Martín), pero los perdiste. Tampoco alcanza con no merecer perder, hay que ganarlos. Hay que merecer ganar y tal vez no son muchos los partidos donde merecimos ganar. Eso es lo que hay que trabajar la segunda parte del año".