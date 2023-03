Más del 60% de mujeres y niñas sufrieron ciberacoso

El dato fue dado a conocer por la consultora BTR Consulting, la cual indicó que "casi el 61% de las mujeres y niñas que usan Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok han sufrido acosos", al tiempo que agregó que "una de cada cinco niñas y mujeres jóvenes abandonó o redujo el uso de una plataforma de redes sociales después de ser atacada".

Según la consultora, los ataques fueron más frecuentes en Facebook, con el 33%, e Instagram (30%), mientras que las siguen WhatsApp, con el 16%, Twitter, con el 7%; TikTok (14%); y otras plataformas, con el 10%.

Por medio de un informe, BTR Consulting explicó que en el 65% de los casos analizados "confirmaron haber experimentado con formas de abuso online en los cuales un 10% reconoció enviar material, un 15% confirmó que era material sexual y un 20% afirmó haber sufrido acoso". Además, añadió que el 65% de los responsables fueron hombres.

El relevamiento

"Si bien la agresión online puede dirigirse contra cualquier persona, las investigaciones muestran que las experiencias de las mujeres son cualitativa y cuantitativamente diferentes", sostuvo el documento.

En ese sentido, el relevamiento lanzó que los hombres tienen menos probabilidades de sufrir acoso sexual online, recibir pornografía no solicitada o estar sujetos a la distribución electrónica de imágenes íntimas sin consentimiento.

Por otro lado, detalló que "los jóvenes y la comunidad LGBTQ+ son particularmente vulnerables a la pornógrafia no consentida, mientras que las mujeres públicas, influencers o con número de seguidores relevantes, generan hasta 10 veces más mensajes abusivos que cualquier otra mujer"."¿Cuáles son las causas de este flagelo? Nuevos factores como la amplia disponibilidad de tecnología de grabación y de canales de comunicación 24 horas al día, siete días a la semana, hacen que estas acciones sean aún más generalizadas y dañinas hoy. Las ‘ventajas’ adquiridas por los agresores en el medio digital, fundamentalmente el anonimato y la posibilidad de construir falsas identidades, hacen que el abanico se abra cada vez más", afirmaron desde la consultora. Al respecto, el documento aseveró que uno de los problemas centrales es "la falta de estadísticas oficiales y la no denuncia por parte de los damnificados".

"Las opciones de denuncia son ineficaces para detener el abuso, aún ante mensajes explícitos, fotos pornográficas y ciberacoso. Solo una de cada diez personas lo cuenta o lo denuncia", expresó.

Las recomendaciones

Finalmente, la citada consultora realizó una serie de recomendaciones para evitar el ciberacoso. En primer lugar, es menester "no responder: si recibís un correo electrónico de intento de sextorsión, la recomendación es no abrirlo ni ningún archivo adjunto, y marcarlo como correo no deseado". Asimismo, recomendó "utilizar contraseñas robustas", ya que, en muchos casos, "la inclusión de una contraseña forma parte del engaño, y suelen obtenerlas de filtraciones históricas de datos personales, que se registran y venden en el mercado negro".

"También es necesario renovar las contraseñas. Hacerlo de forma periódica para todas las plataformas que utilices y no reutilizarlas, ni repetirlas en las distintas redes y plataformas", concluyó.