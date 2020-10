Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

OUR LITTLE GIRL , , G.Bonasola

SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 SONNY BILL, , G.Bonasola (9) 35068 2 Master Soy, , I.Monasterolo (2) 21759 16,60 2 cps 3 Fruto Maduro, , A.Cabrera (13) 32837 11,00 7 cps 4 Catanazo, , J.Noriega (11) 17200 21,00 1/2 pzo 5 Saturno Halo, , F.L.Goncalves (1) 68151 5,30 cza 6 Il Matterello, , B.Enrique (8) 48160 7,50 pzo 7 Fond Of Him, , R.Blanco (16) 160534 2,25 3 cps 8 Sweet Triomphe, , P.Carrizo (10) 6770 53,35 1 cpo 9 Lucky Monday, , W.Pereyra (15) 49480 7,30 pzo 10 Centella Good Friend, , E.Ortega P. (14) 8371 43,15 3/4 cpo 11 Pimiento Dulce, , L.Vai (7) 5657 63,85 3/4 cpo 12 Global Californiano, , A.Giannetti (3) 26174 13,80 3 cps 13 Golf Master, , J.Villagra (5) 12585 28,70 2 cps 14* Visional, , C.Benitez (12) 5160 70,00 1 cpo 15 Gran Edward, , J.Da Silva (4) 3221 112,15 9 cps úX Vivi Jurando, 5, L.Tello E. (6) 4616 78,25 s.a. - - - 505745 - - (*) Largó frío (X) Corrió desestribado

Dividendos: SONNY BILL $ 10,30, 5,20 y 3,30. Master Soy $ 6,80 y 3,40. Fruto Maduro $ 5,05. IMPERFECTA $ 2.185,00. TRIFECTA $ 21.346,00. DOBLE $ 2.442,00. TRIPLO $ 76.750,00. CUATERNA $ 221.904,00. QUINTUPLO: a ganador $ , a placé $ 2.251,25. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s45c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Quereuquen. El ganador de 3 años es hijo de Portal Del Alto y Croatica OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 CAFE VAN, , A.Cabrera (13) 10767 2 Artaud, 5, E.Ortega P. (14) 45991 7,55 pzo 3 Amor Lejano, 7, G.J.Garcia (11) 192907 1,80 2 cps 4 Shades Of Mystic, , A.Giannetti (12) 19899 17,45 1 cpo 5 Dinero Cash, 7, M.Valle (8) 56005 6,20 2 cps 6 Dios Sembrador, , B.Enrique (2) 9309 37,30 1 cpo 7 Gato Bravo Key, , I.Monasterolo (7) 30194 11,50 pzo 8 Crazy Trav, 5, W.Pereyra (3) 9284 37,40 1 1/2 cpo 9 Ramses O, 3, F.Menendez (10) 55557 6,25 cza 10 Dinamo Scat, 7, J.Da Silva (4) 5007 69,35 6 cps 11 Difendere, , A.Domingos (5) 10412 33,35 2 cps 12 Gibbs, 7, S.Piliero (1) 15097 23,00 3 cps ú* Staples, , W.Moreyra (6) 14776 23,50 s.a. - - - 475205 - - (*) Largó al rato Dividendos: CAFE VAN $ 32,25, 11,85 y 4,50. Artaud $ 4,15 y 2,40. Amor Lejano $ 1,50. IMPERFECTA $ 2.310,00. TRIFECTA $ 14.302,50. DOBLE $ 2.000,00.No Corrió: (9) Indio Emper. Tiempo: 56s11c. Cuidador: E.I.Traba. Stud: San Silvestre (gchu). El ganador de 4 años es hijo de Van Nistelrooy y Vedette Fitz NOVENA CARRERA- 1800 METROSClasico Espirita (l) - L Gan Pag. Dist. 1 FANCIFUL, 8, R.Blanco (4) 364548 2 Pure Doris, 2, P.Carrizo (9) 133668 4,50 3/4 cpo 3 Doña Capanga, 8, A.Coronel E. (3) 13337 45,10 1 cpo 4 Henestrosa, 8, F.L.Goncalves (2) 171858 3,50 2 cps 5 Llamas De Acero, 8, G.Bonasola (7) 27783 21,65 1 cpo 6 Gamble Rules, 8, E.Ortega P. (8) 61066 9,85 2 cps 7 Sexy Sea, 8, L.Vai (6) 16040 37,50 5 cps 8 Nimia Rye, 8, A.Domingos (1) 34470 17,45 pzo ú Eneide, 8, A.Giannetti (5) 16435 36,60 3 1/2 cps - - - 839206 Dividendos: FANCIFUL $ 2,00, 1,60 y 1,40. Pure Doris $ 1,90 y 2,00. Doña Capanga $ 2,90. EXACTA $ 92,00. TRIFECTA $ 945,50. DOBLE $ 785,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'48s94c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: S. M. De Araras. La ganadora de 5 años es hija de Heliostatic y Fanny Doll DECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1* BOS TAURUS , , G.Calvente (16) 42567 2 Mr Finnegan, , E.Ortega P. (10) 33419 11,40 1 1/2 cpo 3 Coctel Irlandes, , J.Villagra (13) 71210 5,35 5 cps 4 Grosso Amor, , C.Velazquez (15) 40746 9,35 3 cps 5 Enough Money, , A.Giannetti (5) 85612 4,45 5 cps 6 Empower Joy, , W.Pereyra (3) 59527 6,40 4 cps 7 Last Search, , W.Moreyra (1) 95244 4,00 cza 8 Ala Rye, , R.Frias (14) 8829 43,15 pzo 9 Jolly Night, , O.Alderete (2) 7537 50,55 cza 10 Acquavit, , E.Ruarte (11) 13778 27,65 1/2 pzo 11 Flesh Compadron, , D.E.Arias (4) 4072 93,55 1/2 cpo 12 Master Tapit, , L.Balmaceda (9) 11075 34,40 3/4 cpo 13 Vasco Hero, , F.Coria (6) 8619 44,20 5 cps 14 Kalblood, , B.Enrique (7) 2648 143,85 2 cps 15 Sueño Malevo, , G.Bonasola (12) 44821 8,50 4 cps ú Forty Vision, , A.Castro (8) 1844 206,65 1/2 cpo - - - 531548 - - (*) Largó cruzado Dividendos: BOS TAURUS $ 8,95, 4,05 y 2,90. Mr Finnegan $ 6,45 y 3,90. Coctel Irlandes $ 2,10. IMPERFECTA $ 1.228,00. TRIFECTA $ 116.248,00. DOBLE CLÁSICA $ 2.380,00. TRIPLO $ 293.425,00. CUATERNA SELECTIVA $ 390.835,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s44c. Cuidador: M.J.Ricciuto. Stud: S. M. De Araras. El ganador de 3 años es hijo de Orpen y Buppi UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 WOUNDED LIP, , A.Giannetti (6) 173761 2* Asi Fue, , F.L.Goncalves (14) 46782 6,50 2 cps 3 Doña Jalea, , F.Barroso (5) 55795 5,45 5 cps 4 Sempre Viva, , A.Domingos (9) 19682 15,45 1/2 cza 5 Chupetina Kiss, , L.Vai (3) 2268 134,10 pzo 6X Antes Y Despues, , D.Ramella (11) 32522 9,35 cza 7 Sarmatica, , B.Enrique (1) 8400 36,20 1/2 cpo 8 Celebre Candy, , A.Cabrera (13) 16988 17,90 2 cps 9 Mucha Sardina, , C.Velazquez (15) 33976 8,95 1 1/2 cpo 10 Summer In Halo, , J.Villagra (10) 7292 41,70 3 cps 11 Oh Que Mani, , L.Cabrera (7) 5554 54,75 pzo 12 Nicky`s Girl, , E.Ortega P. (2) 9328 32,60 1/2 cpo 13 Explosion, , G.J.Garcia (4) 6296 48,30 3 1/2 cps 14 Banderetta, 2, R.Frias (16) 4957 61,35 3 cps ú** Turkita Linda, , C.Montoya (12) 1584 192,00 5 cps - - - 425182 - - (*) Largó cruzado (X) Se escapó de los partidores ( ) Ligó suelta (**) Ligó suelta Dividendos: WOUNDED LIP $ 1,75, 1,35 y 1,15. Asi Fue $ 2,60 y 2,00. Doña Jalea $ 1,70. IMPERFECTA $ 155,00. TRIFECTA $ 538,50. DOBLE $ 163,00. CADENA JACKPOT $ 665.412,40.No Corrió: (8) Jaded. Tiempo: 1'11s35c. Cuidador: J.A.Lofiego. Stud: Ferre. La ganadora de 3 años es hija de Hurricane Cat y Lipgloss DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 SARAGOSSA CITY, , E.Ortega P. (9) 58566 2* Sinsa Dong, , E.Ruarte (12) 52538 6,80 3 cps 3 Jacarta, , A.Domingos (5) 134813 2,65 2 cps 4X Aguella, , B.Enrique (11) 37805 9,45 1/2 pzo 5 Embriagame, , A.Giannetti (14) 32185 11,10 1 1/2 cpo 6 Master Shiner, , F.L.Goncalves (7) 43304 8,25 1 1/2 cpo 7 Serleena, , D.Ramella (10) 60043 5,95 cza 8** Fahda, , R.Frias (13) 5434 65,75 1/2 cpo 9 La Busanda, , A.Cabrera (8) 12602 28,35 1/2 cpo 10 Melisandre, , W.Moreyra (1) 16239 22,00 1 cpo 11 Tan Pizpireta, , O.Alderete (6) 12340 28,95 1/2 cpo 12 Tagless, , J.Villagra (15a) 18463 19,35 3 1/2 cps ú/ Lot Of Talent, , R.R.Barrueco (2) 13928 25,65 20 cps - - - 498259 - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta ( ) Largó cruzado (**) Ligó suelta (/) Se escapó de los partidores Dividendos: SARAGOSSA CITY $ 6,10, 3,15 y 1,50. Sinsa Dong $ 3,25 y 1,80. Jacarta $ 1,15. IMPERFECTA $ 306,00. TRIFECTA $ 1.403,50. DOBLE $ 87,50. TRIPLO $ 5.842,50.No corrieron: (3) Holy Mani, (4) Joy Texaca y (15) Lady Sansara. Tiempo: 1'11s99c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: La Esperanza. La ganadora de 3 años es hija de Seek Again y Saragossa DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 TODA UNA AMIGUITA, 7, G.Bellocq (6) 250467 2 La Roca Scat, 7, B.Enrique (2) 46547 11,30 pzo 3 Romana De Areco, 7, W.Pereyra (10) 32072 16,40 3 cps 4* Silverscape, 7, M.Valle (12) 2974 176,85 2 cps 5 Careless Talk, 7, I.Monasterolo (5) 71562 7,35 1/2 cpo 6 Baby Horse, 7, A.Cabrera (3) 159388 3,30 2 cps 7 Keyana, 7, G.Calvente (15) 61160 8,60 1/2 cza 8 Alvarinha, 7, J.Villagra (11) 5057 104,00 1/2 cpo 9 Party Doll, , F.Menendez (9) 7341 71,65 1 1/2 cpo 10 Lady France, 7, C.Velazquez (7) 7032 74,80 3 cps 11X April Land, 7, F.L.Goncalves (16) 8484 62,00 3/4 cpo 12 Iberia Vet, 3, R.Frias (8) 1725 305,00 pzo 13 Noche De America, 7, L.Vai (1) 50575 10,40 1 cpo 14 Arcanine, 7, W.Moreyra (13) 20955 25,10 1/2 pzo 15 Angelical Lady, 7, A.Giannetti (14) 6654 79,05 6 cps ú Elefante Zen, 7, F.Corrales (4) 949 554,45 s.a. - - - 732941 - - (*) Se escapó de los partidores (X) Se escapó de los partidores ( ) Largó frío Dividendos: TODA UNA AMIGUITA $ 2,10, 1,60 y 1,30. La Roca Scat $ 2,45 y 2,25. Romana De Areco $ 3,20. IMPERFECTA $ 268,00. CUATRIFECTA $ 179.181,25. DOBLE $ 148,00. QUINTUPLO: a ganador $ 9.364,00, a placé $ 65,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s74c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Yankee Star DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 CINDERELLA`S WAND, 7, M.Valle (3) 130923 2 Angelain, 7, D.Ramella (14) 42926 9,15 3 1/2 cps 3 Susan Island, 7, G.Sediari (6) 28462 13,80 2 cps 4 Quilladina, 7, W.Moreyra (1) 69517 5,65 2 cps 5 Plage Midi, 3, R.Frias (2) 35385 11,10 1/2 pzo 6 Lariana, 7, G.Calvente (15) 26810 14,65 pzo 7 Soda Mania, 7, A.I.Romay (12) 8886 44,20 1 cpo 8 Sexy Icon, 7, J.Villagra (9) 29643 13,25 1 1/2 cpo 9 Doña Ubenza, 7, C.Velazquez (5) 56110 7,00 3 1/2 cps 10 Joy Besonia, 7, I.Monasterolo (8) 9188 42,75 5 cps 11 Quest For Love, 7, E.Ruarte (7) 31548 12,45 3 cps 12 Alfa Girl, 7, O.Alderete (11) 2831 138,75 7 cps 13 Bella Y Romantica, 7, L.Vai (16) 66571 5,90 1/2 pzo 14 Shy Valen, 7, G.Bellocq (10) 6680 58,80 4 cps ú* Dubainera, 5, F.Correa (4) 1918 204,75 3 cps - - - 547396 - - (*) Largó frío Dividendos: CINDERELLA S WAND $ 3,00, 1,85 y 1,70. Angelain $ 3,45 y 2,20. Susan Island $ 2,45. IMPERFECTA $ 348,00. CUATRIFECTA $ 24.745,00. DOBLE FINAL $ 1.165,00. TRIPLO $ 5.785,00. CUATERNA $ 3.400,00. RECAUDACIÓN: $ 32.139.017. No Corrió: (13) Centenaria. Tiempo: 1'11s63c. Cuidador: R.D.Luque. Stud: Javi (s.fe). La ganadora de 4 años es hija de City Banker y Grand Gallery TODA UNA AMIGUITA. La Roca Scat. Romana De Areco. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. QUINTUPLO: a ganadora placé. Corrieron todos1'11s74c.C.D.Etchechoury.Las Monjitas. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Yankee Star SARAGOSSA CITY. Sinsa Dong. Jacarta. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO.No corrieron: (3) Holy Mani, (4) Joy Texaca y (15) Lady Sansara1'11s99c.E.Martin Ferro.La Esperanza. La ganadora de 3 años es hija de Seek Again y Saragossa WOUNDED LIP. Asi Fue. Doña Jalea. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA JACKPOT.No Corrió: (8) Jaded1'11s35c.J.A.Lofiego.Ferre. La ganadora de 3 años es hija de Hurricane Cat y Lipgloss BOS TAURUS. Mr Finnegan. Coctel Irlandes. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE CLÁSICA. TRIPLO. CUATERNA SELECTIVA. Corrieron todos1'10s44c.M.J.Ricciuto.S. M. De Araras. El ganador de 3 años es hijo de Orpen y Buppi las más leídas Sol Pérez enciende el fuego en un video Sofia Vergara casi muestra todo en la bañera Las 5 características de la inteligencia del gato Escándalo en la Premier: El Kun Agüero tomó del hombro a una jueza de línea Un joven murió tras un presunto intento de usurpación de un terreno FANCIFUL. Pure Doris. Doña Capanga. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'48s94c.C.D.Etchechoury.S. M. De Araras. La ganadora de 5 años es hija de Heliostatic y Fanny Doll CAFE VAN. Artaud. Amor Lejano. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (9) Indio Emper56s11c.E.I.Traba.San Silvestre (gchu). El ganador de 4 años es hijo de Van Nistelrooy y Vedette Fitz SONNY BILL. Master Soy. Fruto Maduro. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO: a ganadora placé. Corrieron todos1'10s45c.N.Martin Ferro.Quereuquen. El ganador de 3 años es hijo de Portal Del Alto y Croatica

Contacto Registro ISSN - Propiedad Intelectual: RL-2018-58849696 - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - internet@dpopular.com.ar Edición Nro. 15739 Dirección Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados

OUR LITTLE GIRL. Eladia Vuelve. Schilleriana. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No Corrió: (1) Noche De Birras2'2s31c.M.I.Rizza.Hole In One. La ganadora de 4 años es hija de Heliostatic y Outer Beauty