Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

TERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 HAMMAMET, 56, A.Giannetti (5) 2 Laudrup, 56, B.Enrique (6) 16,20 pzo 3 El Alberto, 56, F.L.Gonçalves (2) 2,10 1/2 cpo 4 Code Breaker, 56, W.Pereyra (4) 7,20 2 cps 5 Tabacano, 56, J.Villagra (7) 3,40 5 cps 6 The Cyclone, 56, L.Vai (5a) 4,75 1 cpo 7 Enjoy Global, 56, C.Velazquez (1) 23,75 cza ú San Patrio, 56, R.R.Barrueco (3) 55,80 s.a. - - - Dividendos: HAMMAMET $ 4,75 y 3,00. Laudrup $5,25. EXACTA $ 1.742,50. TRIFECTA $ 5.112,50. DOBLE $ 667,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s49c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Handprint CUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 GRAN COUDET, 56, W.Pereyra (2) 2 Dawson, 56, R.Bascuñan (8) 25,45 1/2 pzo 3 Clandestino Soy, 56, A.Giannetti (4) 3,05 1 1/2 cpo 4 Intense Sound, 56, J.Noriega (1) 2,45 2 cps 5 Tom Blake, 56, W.Moreyra (3) 3,95 pzo 6 Marcapaso, 56, F.L.Gonçalves (6) 9,10 7 cps 7 Villablino, 56, J.Villagra (7) 10,70 5 cps ú Manolo Dancer, 56, E.Torres (5) 32,80 3 1/2 cps - - - Dividendos: GRAN COUDET $ 4,50, 1,65 y 1,15. Dawson $ 4,20 y 1,25. Clandestino Soy $ 1,15. EXACTA $ 19.662,50. TRIFECTA $ 36.027,50. DOBLE $ 2ñ317,50. CUATERNA JACKPOT $ 30.225,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s69c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Garabo. El ganador de 3 años es hijo de Endorsement y Livealife QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MANDY CAT, 57, R.Bascuñan (1) 2 Sopita Cat, 57, F.L.Gonçalves (10) 2,55 5 cps 3 Arblinka, 57, K.Banegas (4) 1,95 1/2 pzo 4 Mother All Bombs, 57, C.Velazquez (6) 4,15 3 cps 5 Qif Pirata, 57, M.Aserito (3) 17,55 3/4 cpo 6 Mama Clara, 57, A.Giorgis (2) 86,20 1 1/2 cpo 7 Mani Star, 57, B.Enrique (5) 19,70 1 1/2 cpo 8 Sahara Girl, 57, M.Fernandez (7) 11,60 2 cps 9 Hechicera Worry, 57, F.Correa (8) 35,10 9 cps ú* Guineas, 55, S.Piliero (9) 16,40 14 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: MANDY CAT $ 21,45, 16,05 y 11,35. Sopita Cat $ 2,55 y 1,80. Arblinka $ 1,75. EXACTA $ 3.257,50. TRIFECTA $ 11.562,50. DOBLE $ 4.942,50. CUATERNA JACKPOT $ 26.258,00. Corrieron todos. Tiempo: 58s8c. Cuidador: C.D.Ussich. Stud: Electro Wiver. La ganadora de 5 años es hija de Greenspring y Past Cat SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 KATERINE, 57, E.Ortega P. (9) 2 Nakati Salvaje, 53, F.Gimenez (5) 2,25 1/2 pzo 3* La Ramonita, 57, M.Fernandez (8) 13,30 2 cps 4 Vieja Libreta, 57, F.L.Gonçalves (10) 4,00 1/2 cpo 5 Lady Queen, 57, L.Cabrera (2) 25,70 2 cps 6 Kaikura, 57, M.Valle (4) 6,70 1 1/2 cpo 7 Reina De La Noche, 57, O.Alderete (6) 4,60 1 1/2 cpo 8 Skoltada, 53, J.Espinoza (7) 40,25 1 cpo 9 Seek Guess, 57, G.Villalba (3) 10,20 2 1/2 cps 10 Peristalsis, 57, B.Enrique (5a) 2,25 4 cps úX May Carleton, 54, E.Candia G. (1) 21,85 rodó - - - - - (*) Largó cruzado (X) Rodó Dividendos: KATERINE $ 7,45, 2,85 y 1,80. Nakati Salvaje $ 1,70 y 1,25. La Ramonita $ 1,65. EXACTA $ 1.370,00. TRIFECTA $ 14.330,00. DOBLE $ 6.705,00. TRIPLO $ 400.000,00. CUATERNA $ 358.590,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s97c. Cuidador: J.C.Blanco. Stud: Amanda M.. La ganadora de 4 años es hija de True Cause y Kitty For Sale SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ESCAPE INTENT, 57, W.Pereyra (8) 2 Leccion De Blues, 57, J.Villagra (2) 8,50 2 1/2 cps 3 Danza Dorada, 57, W.Moreyra (9) 10,85 3 cps 4 Zara, 57, M.Valle (11) 3,50 1/2 cpo 5 Mistica Copera, 53, J.Flores (5) 8,10 1/2 cpo 6 Polly Gray, 57, F.L.Gonçalves (3) 4,20 4 cps 7 Music Mani, 57, A.Fuentes (6) 16,60 3 cps 8 Tafra, 57, G.Bellocq (10) 71,55 6 cps 9 Candy Galaxy, 57, O.Alderete (4) 15,10 5 cps 10 Mirame Roma, 57, S.Piliero (1) 87,90 1 1/2 cpo ú Potri Aspen, 57, B.Enrique (7) 5,70 2 1/2 cps - - - Dividendos: ESCAPE INTENT $ 3,40, 2,15 y 1,70. Leccion de Blues $ 3,85 y 2,40. Danza Dorada $ 3,40. EXACTA $ 2.190,00. TRIFECTA $ 25.327,50. DOBLE $ 2.350,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s64c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: El Chañar. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Escape Fox OCTAVA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 MISS UNIVERSE, 57, W.Pereyra (7) 2 Elmasa, 53, F.J.Lavigna (2) 11,10 1/2 cza 3 Estancia Grande, 57, E.Ortega P. (1) 2,15 1/2 cza 4* Maja Candy, 57, M.Aserito (3) 5,60 3 cps 5 La Voz Argentina, 57, F.L.Gonçalves (5) 7,70 5 cps 6 Lady Guante, 57, J.Leonardo (6) 3,45 5 cps ú Edonis, 57, A.Giannetti (4) 9,85 1 1/2 cpo - - - - - (*) Dist. molestó Dividendos: MISS UNIVERSE $ 4,45 y 2,95. El Masa $ 5,45. EXACTA $ 3.927,50. TRIFECTA $ 9.195,00. DOBLE $ 1.115,00. TRIPLO $ 25.315,00. CUATERNA $ 2.054.210,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'1s72c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: La Manija. La ganadora de 4 años es hija de Seek Again y Miss Ojea NOVENA CARRERA- 1600 METROSPremio: Gran Premio Mil Guineas (g1) - GRUPO I Pag. Dist. 1 DOÑA YERBA, 56, W.Pereyra (2a) 2 Million Reasons (brz), 56, M.La Palma (5a) 3,45 3 1/2 cps 3 Rihallah, 56, J.Noriega (7) 2,30 1 cpo 4 Doña Naif, 56, F.Barroso (2) 3,65 5 cps 5 Lindaflor La Violeta, 56, W.Moreyra (4) 5,65 1/2 cpo 6 Señora Colega, 56, E.Ortega P. (8) 10,70 1 1/2 cpo 7 Maggie May (brz), 56, M.Valle (5) 3,45 pzo 8* Bamba Seiver, 56, F.L.Gonçalves (1) 7,30 3 cps 9X Misionera Latina, 56, J.Villagra (6) 31,10 1 1/2 cpo ú+ Kosaka, 56, G.Bonasola (3) 26,35 2 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado Dividendos: DOÑA YERBA $ 3,65, 2,00 y 1,10. Million Reasons $ 1,90 y 1,10. Rihallah $ 1,10. EXACTA $ 735,00. TRIFECTA Extra $ 3.875,00. DOBLE $ 1.860,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s7c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: San Benito. La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y Doña Joyita DECIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Gran Premio Dos Mil Guineas (g1) - GRUPO I Pag. Dist. 1* JAZZ SEIVER, 56, A.Giannetti (3) 2 Agreeable, 56, J.Villagra (6) 6,50 1 1/2 cpo 3 Hacer Un Puente, 56, O.Alderete (5) 5,60 1/2 cpo 4 The Punisher, 56, M.Valle (4) 2,35 3/4 cpo 5 Twitch Hurricane, 56, M.Fernandez (2) 8,70 2 cps 6 Escape Hatch, 56, E.Ortega P. (1) 3,15 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: JAZZ SEIVER $ 3,45 y 3,30. Agreeable $ 3,50. EXACTA $ 1.645,00. TRIFECTA Extra $ 15.390,00. DOBLE $ 1.092,50. CUATERNA $ 45.820,00.No Corrió: (7) Lawson. Tiempo: 1'36s13c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. El ganador de 3 años es hijo de Super Saver y Jazz Catch UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HIT TERMS, 56, W.Moreyra (8) 2 Fuego Valyrio, 56, O.Alderete (9) 3,30 2 cps 3 Miss Maria Ines, 54, E.G.Ortega T. (5) 19,25 1 1/2 cpo 4 Tu Cala, 54, I.Monasterolo (7) 15,90 1 1/2 cpo 5 Life Starts Now, 54, M.Valle (1) 5,60 1/2 cpo 6 Vos Queres, 56, P.Carrizo (10) 13,00 1/2 cpo 7 Siempre Te Querre, 56, B.Enrique (3) 7,45 5 cps 8 Olie Boy, 56, F.Coria (6) 45,15 1 1/2 cpo 9 La Quinterita, 54, R.Bascuñan (2) 12,35 1/2 pzo ú Cry For Me Pass, 52, J.Flores (4) 5,25 5 cps - - - Dividendos: HIT TERMS $ 2,65, 1,30 y 1,10. Fuego Valyrio $ 1,40 y 1,30. Miss Maria Ines $ 2,60. EXACTA $ 525,00. CUATRIFECTA $ 54.910,00. DOBLE $ 727,50. Corrieron todos. Tiempo: 56s54c. Cuidador: Mauro Garcia. Stud: Luna Mia (tan). El ganador de 3 años es hijo de Hit It A Bomb y Terms Rye DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TOORU, 53, F.J.Lavigna (6) 2 Full Sureño, 57, B.Enrique (2) 1,95 1 1/2 cpo 3 Brad Check, 57, R.Bascuñan (9) 3,45 2 1/2 cps 4 Tweedy Kiss, 55, F.L.Gonçalves (3) 15,10 pzo 5 War Princess, 55, O.Alderete (7) 6,70 1/2 cpo 6 Sloe Gin, 53, J.Flores (1) 6,05 4 cps 7 Taitao, 57, J.Noriega (5) 6,55 3 cps ú Aguador De Sevilla, 57, W.Pereyra (4) 20,90 1/2 pzo - - - Dividendos: TOORU $ 12,00, 3,15 y 1,15. Full Sureño $ 1,35 y 1,10. Brad Check $ 1,10. EXACTA $ 1.482,50. TRIFECTA Extra $ 21.635,00. DOBLE $ 2.087,50. TRIPLO CLÁSICO $ 45.450,00. CUATERNA CLÁSICA $ 238.090,00.No Corrió: (8) Decapolis. Tiempo: 1'9s89c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: As De Picas (gchu). El ganador de 4 años es hijo de Lizard Island y Of Roof DECIMOTERCERA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 ROBERTS HIT, 57, M.Valle (6) 2 El Gran Romano, 57, I.Monasterolo (4) 1,95 1/2 cza 3 Serino, 57, A.Giannetti (3) 5,85 1/2 pzo 4 Real Fiction, 57, G.Bonasola (5) 3,95 5 cps 5 Pure Estratega, 57, B.Enrique (1) 12,50 14 cps 6 Tino D`oro, 53, J.Espinoza (7) 48,50 1/2 pzo - - - Dividendos: ROBERTS HIT $ 2,25 y 1,25. El Gran Romano $ 1,30. EXACTA $ 280,00. TRIFECTA Extra $ 1.865,00. DOBLE $ 945,00. CADENA JACKPOT $ 134.122,50.No Corrió: (2) Laager. Tiempo: 2'1s41c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Firmamento. El ganador de 4 años es hijo de Hit It A Bomb y Miss Roberts Top DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SUMMER FESTIVAL, 53, F.J.Lavigna (3) 2 Soy Mapuche, 54, G.Bonasola (6) 3,10 1/2 cpo 3 Amigo Intimo, 57, O.Alderete (4) 3,10 4 cps 4 Riky Power, 50, A.Allois (5) 34,00 4 cps 5 Machination, 57, L.Vai (2) 18,85 pzo 6 Valiente Joy, 57, A.I.Romay (10) 4,65 cza 7 Mister Gree, 57, B.Enrique (1) 7,95 1 cpo 8 Don Antonio J, 53, J.Flores (8) 12,45 1/2 pzo 9* Summit Embrujado, 52, T.Baez (7) 25,25 cza úX Bela De Mais, 55, C.Velazquez (9) 5,50 3 1/2 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó mal Dividendos: SUMMER FESTIVAL $ 8,95, 2,85 y 2,25. Soy Mapuche $ 1,90 y 1,45. Amigo Intimo $ 1,40. EXACTA $ 1.415,00. TRIFECTA Extra $ 17.505,00. DOBLE $ 1.462,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s35c. Cuidador: N.Ferro. Stud: La Reina I I (az). El ganador de 5 años es hijo de Seek Again y Summer Fest DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CAUDILLO RIOJANO, 57, L.Cabrera (9) 2 Special Keny, 57, B.Enrique (7) 4,65 3 cps 3 Manipulator Champ, 57, E.Torres (6) 6,20 2 cps 4 Giaco Smart, 58, M.Giles (14) 2,70 cza 5 Taitaru, 53, G.Tempesti V. (11) 12,80 3/4 cpo 6 Global Pass, 57, R.R.Barrueco (13) 14,70 1 1/2 cpo 7 Conocido Cat, 54, E.G.Ortega T. (8) 29,05 cza 8 Quasi Stellar, 57, P.Carrizo (15) 7,80 4 cps 9* Listo Cat, 57, F.Coria (5) 18,90 3 cps 10 Gaucho Triste, 57, M.Fernandez (2) 28,35 1/2 cpo 11X Blue And Green, 57, R.Bascuñan (4) 43,70 cza 12 Sr Goyo, 58, A.Fuentes (10) 26,05 1/2 cza 12+ Aratac, 53, F.J.Lavigna (12) 94,65 emp. 14 Marcado Estoy, 53, J.Paoloni (3) 6,60 8 cps ú Guapo Perfecto, 57, M.La Palma (1) 42,80 4 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó frío (+) Largó frío Dividendos: CAUDILLO RIOJANO $ 11,40, 5,25 y 2,85. Special Keny $ 2,50 y 1,90. Manipulator Champ $ 2,50. IMPERFECTA $ 4.405,00. CUATRIFECTA $ 157.892,50. DOBLE PLUS $ 41.660,00. TRIPLO $ 129.030,00. CUATERNA $ 1.250.000,00. 