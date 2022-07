Los Pumas sufrieron una dura caída frente a Escocia

Embed

Los tantos de Argentina llegaron por dos penales convertidos por Emiliano Boffelli y para el conjunto visitante marcaron tries Hamish Watson, Mark Bennet, Matt Fagerson y San Johnson, en tanto que Blair Kinghorn sumó un penal y una conversión y el ingresado Ross Thompson sumó dos conversiones más.

El seleccionado argentino dejó una imagen muy pobre, principalmente en la parte complementaria, llamativamente superado en todas las formaciones y sin poder hacer pie en defensa sufrió tres tries más.

Los Pumas deberán mejorar en su último enfrentamiento de la serie frente a Escocia, tanto en la precisión de sus pases a la hora de definir como en el volumen de juego y en la solidez en las formaciones fijas.

En primer tiempo de trámite parejo, Escocia tuvo un leve dominio de la pelota a pesar de que no se dieron jugadas de peligros en los ingoales de ambos.

Los Pumas cometieron varias infracciones que no fueron aprovechados por el conjunto británico, que no supo aprovechar las oportunidades para alcanzar un diferencia mayor a su favor.

Escocia logró su primera try de la tarde en el mejor momento del conjunto argentino, a la salida de un line se formó un maul y Hamish Watson apoyó. Kinghorn erró la conversión para sellar el parcial favorable para los escoceses de 8-6. Previamente, Emiliano Boffelli había convertido dos penales.

En el segundo tiempo el encuentro fue un monólogo del conjunto escocés que desde el comienzo aprovechó la lentitud y desconcentración de los argentinos para atacar y conseguir la segunda anotación por el centro Mark Bennet convertida por Kinghorn, para un parcial favorable 15-6.

Minutos más tarde, en otro avance iniciado por Ben White, Matt Fagerson se desprendió de la jugada para marcar el tercer try convertido por el ingresado Ross Thompson.

Finalmente, San Johnson se filtró por el medio de la defensa argentina para marcar el cuarto y último try convertido nuevamente por Thompson.

En el balance, el conjunto argentino no encontró el rumbo ni la forma para frenar los embates de los forwards británicos, que los sometieron en todas las formaciones. Otro de los aspectos deficitarios de Los Pumas fue el manejo de la pelota, principalmente a la hora de definir

Escocia mostró su mejor juego en la parte complementario, fue amplio dominador en todas las formaciones y fueron impiadosos a la hora de sacar provecho de sus jugadas de ataque. Otra virtud del seleccionado del Cardo fue el orden en defensa para mantener invicto su ingoal.

Las figuras del encuentro fueron Mark Bennett y Matt Fagerson, autores de un try cada uno.

Argentina y Escocia se enfrentaron en 20 oportunidades con diez triunfos para cada uno.

SÍNTESIS

Argentina: Emiliano Boffelli; Juan Imhoff, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Santiago Cordero; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Rodrigo Bruni y Juan Martín González; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán)y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Michael Cheika

Cambios en el segundo tiempo: 5' Facundo Isa por Bruni; 10' Mayco Vivas por Tetaz Chaparro, 15' Agustín Creevy por Montoya y Joel Sclavi por Gómez Kodela, 26' Lucas Paulos por Alemanno y Matías Moroni por De la Fuente, 30', Felipe Ezcurra por Bertranou y 35' Domingo Miotti por Imhoff.

Escocia: Rory Hutchinson; Darcy Graham, Mark Bennett, Sam Johnson y Duhan Van der Merwe; Blair Kinghorn y Ben White; Hamish Watson, Matt Fagerson y Rory Darge; Grant Gilchrist (C) y Sam Skinner; Zander Fagerson, Dave Cherry y Pierre Schoeman: Entrenador: Gregor Townsend.

Cambios en el primer tiempo: 9' Kyle Rowe por Hutchinson. Cambios en el segundo tiempo: 10', Ross Thompson por Rowe, 12', Ali Price por White y George Turner por Cherry, 27 Jamie Bhatti por Z. Fagerson, Javan Sebastian por Schoeman y Scott Cummings por Gilchrist y 30' Andy Christie por Watson.

Tantos en el primer tiempo: 3' penal Kinghorn (E), 6' penal Boffelli (A), 32' penal Boffelli (A), 36' try Watson (E). Resultado parcial: Argentina 6-Escocia 8.

Tantos en el segundo tiempo: 2' try Bennet convertido por Kinghorn (E), 12' try Fagerson convertido por Thompson (E), 18' try Johnson convertido por Thompson (E). Resultado final. Argentina 6- Escocia 29

Amonestado en el segundo tiempo: 12' Boffelli (A).

Arbitro: Mathieu Raynal (Francia).

Estadio: Padre Martearena (Salta).