Mario Ledesma renunció como entrenador de Los Pumas

"Hoy me alejo de lo que más quiero. Ningún equipo vale Los Pumas. Nadie quiere alejarse. Quién quiere?. No es la culpa de nadie. Son ciclos. Nos pasó a todos. Como jugadores, como entrenadores. Lo que pasa es que es difícil tomar esa decisión", dijo Ledesma con lágrimas en los ojos y expresó que a su criterio se cumplió "un ciclo" al frente del equipo nacional.

Ledesma dijo que habló con Agustín Pichot y con su ex entrenador Marcelo Loffreda sobre la decisión que tomó, y agregó: "Siempre vimos un progreso y el año pasado no se vio. Y eso me hizo reflexionar".

"Era algo en que lo venía reflexionando, hablándolo con la familia también porque fueron años muy particulares y con un costo muy grande. Creo que hay algo que es natural también ante cosas que se fueron dando, como son los ciclos", expresó Ledesma en la conferencia de prensa.

En ese contexto el head coach comentó que por el momento no se siente en un lugar "de hacer un repaso de las cosas que se hicieron mal".

Junto a Ledesma también renunció todo el staff que venía trabajando con él, y el propio head coach reconoció que deseaba irse "con entereza".

"Quiero que la manera en que me toca irme hoy, sea con entereza", comentó Ledesma, quien agregó que la decisión se la comunicó a varios jugadores y lo charló con sus hijos.

Los Pumas debían empezar este año su preparación para el Mundial de Francia 2023, teniendo en cuenta que además de las ventanas para disputar test matches, tienen frente a sí el Rugby Championship.

"Mario hizo una articulación muy buena en todos los equipos de la Unión Argentina de Rugby. Creo que además aceptó desafíos muy grandes, en un contexto para nada sencillo, sobre todo lo que pasó en los últimos dos años", expresó Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR.

Ledesma aclaró que se pondrá a disposición de la UAR para poder brindar toda la información posible de Los Pumas, para que "este equipo sea exitoso".

Ledesma logró en su ciclo al frente de Los Pumas ocho triunfos, tres empates y sufrió 22 derrotas, alcanzando un discreto 29 por ciento de efectividad.

El dato positivo de su conducción fue el histórico triunfo frente a los All Blacks de Nueva Zelanda, por 25 a 15, encuentro disputado en Australia el 17 de noviembre del 2020 en el inicio del torneo Tres Naciones.

Como contrapartida, Los Pumas fueron eliminados en la fase inicial del Mundial de Japón 2019 al perder frente a Francia e Inglaterra, la performance más discreta en la era profesional.