Rusia: la periodista que irrumpió en TV no quiere exiliarse

La mujer anunció que abandona su puesto, mientras que rechazó la oferta de asilo que recibió de Francia, llamándose a sí misma “patriota”.

Marina Ovsyannikova comentó a los periodistas que no se le permitió dormir mientras estuvo detenida y que fue interrogada durante 14 horas.

Ovsyannikova, empleada de Channel 1, caminó detrás de la conductora durante el programa de noticias del lunes por la tarde con un cartel que decía ¡Paren la guerra, no crean en la propaganda, aquí les están mintiendo”.

En inglés decía “No a la guerra” en la parte superior del letrero y “Rusos contra la guerra” en la parte inferior.

FOKCZc2XwAYsVlY.jpg Rusia: la periodista realizó una protesta en vivo.

En un video grabado previamente, exhortó a los rusos a unirse a las protestas contra la guerra y dijo que “Rusia es el país agresor, y una persona, Vladimir Putin, es la única responsable por esa agresión”.

La agencia estatal de noticias Tass dijo que Ovsyannikova fue multada por el video y sigue siendo investigada por la protesta en virtud de una ley que prohíbe la difusión de información deliberadamente falsa sobre el uso de las fuerzas armadas rusas. La nueva ley conlleva una pena máxima de 15 años de prisión.

Ovsyannikova, de padre ucraniano y madre rusa, pasó la noche detenida. “Fueron días muy complicados en mi vida porque literalmente pasé dos días enteros sin dormir, el interrogatorio duró más de 14 horas y no me permitieron contactar a mi familia y amigos cercanos, no me proporcionaron ningún apoyo jurídico”, afirmó Ovsyannikova.

La corte ordenó que pagara una multa de 30.000 rublos (unos 270 dólares) por organizar acciones no autorizadas por su llamado a participar en manifestaciones contra la guerra.